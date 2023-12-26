KAIST試圖培養“24歲博士”……為什麽希望它壹定成功?. December. 26, 2023 08:08. . 韓國某著名工學院的A教授壹有空就會說：“選拔研究生太難了。” 首先，據說是本校畢業生報考研究生的人數太少。因為與海外留學、大企業就業、風險創業等其他選項相比，韓國研究生院的魅力不夠。圍繞本校畢業班學生，教授們之間也經常展開爭奪戰。雖然希望其他學校也能有優秀人才來參加，但連這方面也大不如前。艱難選拔後，還要支付學費和生活費，才能勉強完成課程。A教授嘆氣說：“研究生饑荒每年都在加劇。” 最近，家有初中、高中子女的父母透露，理工科傾向現象越來越嚴重。這意味著理工科人才庫變得非常豐富。不僅是三星電子、SK海力士、現代汽車、LG電子等傳統大企業，NAVER、KAKAO、優雅兄弟等新強者也集中選拔理工科專業學生，這種情況也事出有因。 在科學界，最讓人苦惱的是最高級人才。因為代表韓國的科學家、本應成長為工程學者的人也全部考上了醫科大學。甚至有媒體稱，全國40所醫科大學（定員3058人）每年先選拔3000多人，其後依次為首爾大學、KAIST（韓國科學技術院）等非醫科大學。此外，也有不少升入大學後再次挑戰醫大的班級學生。也就是說，醫生這壹職業正在使科學家“枯死”。 韓國研究財團10月的報告顯示，“被引用前1%”的韓國論文在2021年排在第14位。反而是從2011年的第13位後退了壹個名次。中國在2020年超過美國躍居首位，印度也從2011年的第17位躍升8個名次至2021年的第9位。雖然各種因素會綜合性地發揮作用，但如果按照A教授的抱怨，韓國的排名肯定會逐漸下降。 KAIST明年實行的“快速通道博士”制度尤其引人註目。其核心是，讓學生3年內完成本科課程，並在三年級時上研究生院（碩士、博士綜合課程）課程，以最快的速度獲得博士學位。如果學生是結束科學高中二年級後提前進入KAIST，滿24歲就可以成為博士。 醫生是二三十年前很多小學生、中學生夢想的職業。但是記得當時也有很多孩子想成為科學家。但對於現在的韓國孩子來說，醫生這壹職業的魅力遠遠超過了科學家。升學率由此決定。 簡單地說，要培養“24歲博士”，就是要培養明星科學家。明星會引起關註。不管是2年還是3年，“比別人先”的誘惑出乎意料地強烈地刺激了科學英才們的勝負欲。也就是說，這樣壹個制度可能會成為“引誘”英才們的導火索。 去年，美國普林斯頓大學教授許埈珥獲得“菲爾茲獎”，這對韓國科學界來說是很大的幸運。像高爾夫的朴世利、棒球的朴贊浩壹樣，“許埈珥兒童”也值得期待。為了培養更多的“許埈珥”，這些嘗試必須成功，韓國科學才有未來。

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