日本政權“消防員”林芳正：“我的生日是1·19”. December. 25, 2023 08:16. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. “因為生日是1月19日，所以派119壹樣的用場。” 這是14日就任日本政府“二號人物”、發言人官房長官的林芳正（照片）在上周的NHK電視臺訪談節目中說的話。他幽默地解釋了應支持率達到下臺水平的首相岸田文雄的要求緊急進入內閣的情況。 日本媒體評價說，林芳正的出發非常順利。雖然現在打分還為時過早，但在出現岸田首相年內下臺的說法的形勢下，突顯了穩定管理危機狀況的能力非常突出。 林芳正接替的是因涉嫌籌集自民黨安倍派秘密資金而辭職的前官房長官松野博壹。曾任安倍派事務總長的松野在秘密資金相關報道不斷出現的情況下，每次記者見面會上都避而不答。這助長了岸田支持率的下降。相反，林芳正對於指稱自己籌集秘密資金的疑惑明確表示，“沒有收過秘密資金”。對於自己所屬的岸田派和自民黨的批評，他正面回應稱：“必要時我會親自說明。” 從2008年擔任防衛相開始，這是林芳正第七次出任部長，其中4次是前任不光彩辭職導致的“救援登場”。《讀賣新聞》評價說：“在黨內被認為是穩定的政策通。”從1995年當選參議員時起，他與岸田在同壹派系（宏池會）活動，結下了不解之緣。他目前代替首相實際運營著岸田派。 日本政界和媒體認為，在官房長官任上獲得成功的政治家是下任首相的有力候選人。有分析認為，如果林芳正能夠很好地輔佐岸田，在壹定程度上擺脫目前內閣最壞的情況，其存在感將會進壹步增強。

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