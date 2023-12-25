丁世均和金富謙“擔心共同民主黨公推出現雜音”……“文政府三總理”有可能聯手. December. 25, 2023 08:15. by 安圭英記者、姜成輝記者 kyu0@donga.com,yolo@donga.com. 據悉，丁世均和金富謙兩名前國務總理24日會面，就“李在明領導層”交換意見，認為“現在共同民主黨對明年議會選舉的管理和選舉制度的改革方向存在問題”。正在討論創建新黨的共同民主黨前代表（黨首）、前國務總理李洛淵壹直在要求李在明代表在年底辭職並轉變為統籌緊急對策委員會，與李洛淵壹起在文在寅政府時期擔任總理的兩人也對李在明提出了逆耳忠言。黨內有人分析說：“‘文在寅政府三總理’是不是想聯合起來對抗李在明代表?” 據悉，丁世均和金富謙當天上午在首爾光化門某處舉行早餐會晤。雙方交換意見說：“國民力量黨想啟動‘韓東勛緊急對策委員會’進行革新，共同民主黨也需要為黨的團結和革新做出應對。” 據悉，他們就最近準備參加親李在明派議員選區競選的非李在明派人士在黨內公推預備審查中被判定為不合格壹事表示擔憂，稱“由於不公正的公推，黨有分裂的危險”。參加會晤的人士說：“只要沒有大問題，就讓競選進行。”對於黨領導層最近致力於回歸並立型比例代表制壹事，他們批評稱：“這是違背與國民的約定。” 據悉，丁世均和金富謙在擔心李洛淵創建新黨的同時，也對“親李在明領導層獨斷專行地運營黨”等問題意識有同感。據悉，兩人表示不滿說：“親李在明派等黨內人士最近以‘退出黨’的方式嘲弄李洛淵，對黨元老來說，這種待遇是不對的。” 特別是，當天還出現了“今後將安排與李洛淵壹起見面的機會”的說法。如果成功，“文在寅政府三總理”將齊聚壹堂。共同民主黨相關人士表示：“在李洛淵對李在明針鋒相對的情況下，‘三總理’會面不就是想給李洛淵加油的意思嗎?”但是，金富謙方面人士明確表示：“會面只是為了分享對黨的問題意識。” 李在明方面對“三總理可能聯合”保持高度警惕。李在明方面人士表示：“三位也知道僅憑公推雜音要求‘李在明辭職’的名分很弱。丁世均應該也會要求李在明‘與非李在明派或李洛淵見面’吧。”李在明計劃28日會見丁世均，新年會見文在寅前總統夫婦，繼續推動黨內團結的步伐。

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