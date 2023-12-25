大學也接連停辦……周邊空室泛濫，商圈死亡. December. 25, 2023 08:14. by 崔예나 yena@donga.com. “因大學原因，2024學年度不招收新生，特此通知。” 這是江原道太白江原觀光大學在接收大學入學考試隨時招生申請書之前的今年9月8日在學校網站上發表的文章。江原觀光大學幾年間因新生生源不足而廢除了幾個學科，處於虧損狀態。地區社會有言論稱，江原觀光大學正在進入廢校程序。 在學齡人口減少的危機中，大學也不例外。特別是地方大學面臨生存危機。隨著學生人數的急劇減少，入學資源比大學定員不足。在部分地方國立大學，也有無需高考分數就可以進入的學科。某地方大學相關人士表示：“地區內的高中生們也認為‘可以去首都圈大學，為什麽要上地方大學’”，“地區人才優待錄取和獎學金都沒有任何意義。”即便有新生進來，半數也是想考入首爾大學的學生，因此年級越高，學科的存廢問題就越嚴重。 大學的危機就是地區的危機。如果地區的大學關閉，商圈就會死亡，人口減少也會加快，地區企業也很難找到人力。去年全南韓麗大學關門後，附近地區空置房層出不窮。某公認中介公司事務所相關人士表示：“不僅是單間公寓，咖啡廳、炸雞店等以學生為對象做生意的人都很困難。” 也有預測稱，到2046年，國內壹半以上的大學將消失。據2021年首爾大學社會發展研究所和韓國保健社會研究院的《人口變動和未來展望》報告書顯示，2042年至2046年，韓國國內大學數量為190所，僅為2021年（385所）的49.4%。特別是，全南（大學生存率19.0%）、蔚山（20.0%）、慶南（21.7%）等地區的相當壹部分大學將會消失。 教育界也有人指出，應該為面臨經營危機的私立大學提供退路，減少大學數量。但是，如果大學運營者自行清算大學，返還剩余部分財產的《私立大學結構改善支援相關法律》（私學結構改善法）將無法在國會通過。因為“如果沒有解散獎金，大學就沒有理由自行決定廢校”的意見和“只能給部分散漫經營的大學填飽肚子”的意見針鋒相對。

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