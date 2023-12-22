上班族上下班時間平均72分鐘……首都圈居民花80分鐘“最長”. December. 22, 2023 08:40. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 據調查，韓國上班族每天上下班平均花費1小時12分鐘。壹年中有12天左右是在“交通高峰期”道路上度過的。居住在首都圈的上班族在1小時20分鐘內往返20公裏，上下班路程最長、最遠。 據統計廳21日實驗性地分析勞動者移動形態的統計結果顯示，以今年6月為基準，通勤者每天平均上下班所需時間為72.6分鐘（上班34.7分鐘，下班37.9分鐘）。考慮到壹年中工作日為250天左右，相當於12天半天時間都要耗在上下班路的移動上。通勤者的平均移動距離為18.4公裏。 按地區來看，首都圈上班族的上班路最艱難。首都圈上班族上下班平均花費83.2分鐘，與排在第二位的東南圈（63.7分鐘）相比差距很大。江原圈上下班花費52.1分鐘，所需時間最短。上下班距離也是首都圈（20.4公裏）最遠，其次是忠清圈（17.4公裏）等。濟州圈的勞動者移動15.7公裏，距離最短。 每4名通勤者中就有1名（24.6%）在上午7點之前來到公司。男性中31.6%在上午7點之前上班，其比重最高。女性在上午8點上班的比重（26.0%）較高。年齡越大，上午7點之前上班，下午5點之前下班的比重就越大。相反，未滿30歲的人比其他年齡晚上班，也晚下班。

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