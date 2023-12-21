去年冠軍LG隊和僅排在第7位的樂天隊，今年兩隊球員身價相差無幾. December. 21, 2023 09:10. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 雖然成績排在倒數第4位，但身價卻高居上位圈第4位。這是今年也未能擺脫“高費用低效率”泥潭的職業棒球樂天隊的故事。 韓國棒球委員會（KBO）20日公開了職業棒球10支球隊向隊內年薪前40人支付的報酬（年薪、優先權、合同保證金）總額統計結果。據此，樂天隊向這40名球員共投資了106.4667億韓元。但是球隊僅取得68勝（76負），相當於每場勝利花費了約1.5657億韓元。與10支球隊的平均值（1.389億韓元）相比，多出了1700萬韓元以上。 今年職業棒球總冠軍LG隊的年薪排名與樂天隊相差無幾，為40名球員共花費了107.0975億韓元。常規賽成績是86勝2平56負。這相當於每場勝利花費了1.2555億韓元，比樂天少3102萬韓元（19.8%）。今年LG隊自1994年以後，時隔29年再次登上職業棒球冠軍寶座，而樂天隊則連續6年未能進入季後賽。 最展開“低成本高效率”棒球的不是LG隊，而是KT隊。常規賽排名第2位（79勝3平62負）的KT隊的球員身價（向隊內年薪前40人支付的報酬•下同）在10支球隊中排在第3位，共花費了94.83億韓元。平均每勝花費1.2003億韓元。而每場勝利所花費的資金少於KT的球隊只有最後壹名（第10位）Kiwoom（1.1124億韓元）。 KBO原本是在賽季開始前統計並公布各球隊的年薪。賽季結束後拿出該資料是因為從今年開始實行了工薪帽（年薪總額上限）制度。今年，如果球隊的球員身價超過114.2638億韓元，就屬於制裁金征收對象。目前10支球隊都符合工薪帽規定。

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