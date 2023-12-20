韓國政府將用法律阻止Naver-Kakao平臺“甲”勢欺人. December. 20, 2023 09:11. by 世宗=宋惠美記者、李相憲記者 iam@donga.com、shlee@donga.com. 今後，Naver、Kakao等大型平臺企業將被指定為壹種“平臺財閥”進行管理。他們將被禁止優待本公司商品和服務或妨礙競爭平臺等憑借“甲方”地位作威作福的做法。其宗旨是防止先行搶占市場的平臺企業違規操作以及由此導致小商工人和消費者遭受損失。 公平交易委員會19日表示，將推進包含上述內容的《平臺公平競爭促進法》（暫稱）。該法的核心是將少數規模大到足以左右市場的平臺企業事先指定為“支配性平臺運營商”，加強監督。如果成為支配性平臺運營商，將被禁止把本公司商品比競爭運營商的商品更優惠或強制與其他服務壹起交易的行為。公平交易委員會正在討論對違反該規定的企業實施比現行法律更嚴厲制裁的方案。 支配性平臺運營商將綜合考慮銷售額、用戶數、市場占有率等，按服務類別指定。具體的指定標準和被禁止的行為將通過與相關部門及國會的協商後確定。公平交易委員會副委員長趙洪成（音）在介紹推進背景時說：“雖然此前通過《公平交易法》努力應對壟斷平臺，但在恢復已經壟斷化的平臺市場的競爭方面存在局限性。” 在當天舉行的國務會議上，尹錫悅總統接到推進制定《競爭促進法》的報告後表示：“絕對不能容忍濫用壟斷力制約競爭、阻礙消費者福利的行為。在努力糾正的同時，將采取強有力的執法措施。”

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