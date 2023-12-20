昌原女中學生表演K-POP音樂劇《My Mother》. December. 20, 2023 09:11. by 李素研記者 always99@donga.com. 19日，在慶尚南道昌原市MBC慶南大廳，青少年文化藝術教育節目《朋友啊，和文化藝術壹起玩吧！我也是K-POP明星！》。該項目由東亞日報、慶尚南道教育廳、馬山陽德女子中學共同主辦，K演出藝術展望研究所主管。 陽德女子中學的20名學生當天在舞臺上表演了K-POP音樂劇演唱會《我的母親My mother》。《我的母親》是講述陽德女中學生們通過隨筆征集活動出品的母親故事的創作音樂劇演唱會。學生們親自參與創作，在作品中包含了媽媽的夢想和回憶。同德女子大學廣播演藝系的金春京教授和柳成俊教授等指導了學生。 參與演出的林江羅（16歲）表示：“通過這次演出，再次感受到了媽媽的珍貴，也獲得了以後無論什麽事情都能做好的自信。”陽德女子中學校長朴真熙（音）表示：“看著在專家們的指導下愉快地學習唱歌和演技的學生們，我們看到了學生們所具有的才能”，“為展現出帥氣舞臺的學生們感到自豪。”總管音樂劇教育的金教授表示：“壹想起媽媽，誰都會感動”，“學生們在舞臺上很好地分享了那份溫暖的感情。” 該活動從2007年開始到今年已進入第16個年頭。東亞日報從2012年開始與慶尚南道教育廳共同主辦該活動。

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