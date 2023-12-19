結婚不到5年的夫婦近三成是“未養育子女的雙職工”. December. 19, 2023 08:47. by 金道炯 dodo@donga.com. 據調查，結婚不到5年的10對新婚夫婦中有3對是雙職工且未養育子女的“丁克族”。7年前只是第三多夫妻類型的丁克族，現在成為代表性的新婚夫婦類型。 據統計廳18日公布的《2022年新婚夫婦統計》顯示，以去年11月為準，登記結婚不到5年的初婚新婚夫婦中，未養育子女的雙職工夫婦達23.4066萬對。 這占全體新婚夫婦的28.7%。有子女的雙職工夫婦以23.2459萬對（占比28.5%）緊隨其後，其後依次為有子女的單職工夫婦（18.5155萬對•占比22.7%）、無子女的單職工夫婦（12.6531萬對•占比15.5%）。 初婚新婚夫婦中，丁克族在2015年為21.2733萬對，僅占全體的18.0%。此後比重逐年上升，2018年和2020年先後達到21.7%和25.8%，去年創下歷史最高水平。相反，2015年占34.7%，最常見的新婚夫婦類型有子女的單職工夫婦，2018年為30.0%，2020年為26.2%，持續減少。丁克族比重在2021年達到27.7%，首次反超有子女的單職工夫婦（24.3%）。 據分析，丁克族之所以成為代表性的新婚夫婦類型，是因為生娃非人生“必選題”的社會意識擴散，新婚夫婦的生育年齡也隨之提高。據統計廳最近公布的《韓國社會動向2023年》顯示，20、30多歲人群對不生育持積極看法的比重從2015年的27.7%大幅提高至2020年的44.1%。從結婚的時間來看，婚後超過5年才生育頭胎的比重在2021年為5.3%，去年已上升至11.5%。 另外，在此次調查中，妻子從事經濟活動的新婚夫婦的有子女比重為49.2%，比妻子不從事經濟活動的夫婦（60.9%）低11.7個百分點。梨花女子大學社會福利學系教授鄭順鬥（音）表示：“這體現了韓國對生育的認識變化和夫妻雙職工家庭很難生育和養育孩子的育兒環境。”

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