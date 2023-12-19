代表國民而不是代表陣營的司法部. December. 19, 2023 08:46. . 從前大法院院長梁承泰就任的2011年9月起到前大法院院長金明洙卸任的今年9月為止，關註司法部的國民們經歷了相當大的疲勞感。梁承泰時期發生的所謂“幹擾司法”事件讓人懷疑立法、司法、行政的“三權分立”的民主主義原則。在“推遲審判”蔓延的金明洙體制下，國民們受到憲法保障的“迅速接受審判的權利”遭受侵害，甚至法言“推遲的正義不是正義”也黯然失色。 最重要的是，12年來壹直有人質疑大韓民國司法部是否真的代表國民。隨著司法部被懷疑代表陣營而不是代表國民，國民也分成兩半。進步陣營主張，梁承泰體制與保守政權勾結，導致了“幹擾司法”事態。相反，保守陣營認為，金明洙讓具有在野黨傾向的所謂“政治法官”擔任要職，接連推遲了在野黨人士的審判。 從民主主義原理來看，嚴格來說，司法部並不直接代表國民。因為這是立法、司法、行政中唯壹並不是選舉產生的權力。總統和國會議員由國民選出，但大法院院長在得到國會同意後由總統任命，法官由大法院院長任命。因此，司法部沒有必要代表國民的說法似乎很合理。 盡管如此，司法部是權利受到侵害的國民最後依靠的地方，也是守護基本權的最後堡壘。美國聯邦大法官們不是法官（Ju誒ge），而是被稱為“Justice”的原因，也是因為國民們期待他們發揮“正義（Justice）的化身”的作用。 如果司法部不代表國民，無論立法和行政如何運作，民主主義都會立即崩潰。在民主主義體制下，只有司法部不被國民選舉產生，是因為法官必須具備高度的專業性和道德性。選舉產生的權力未能發揮專業性或濫用權力的事例在全世界隨處可見。反而因為是並非選舉產生的權力，司法部更應該具備專業性和道德性，更多地代表和代言國民。這是司法部對民主主義的悖論，也是國民所期待的社會和歷史責任。 8日得到國會批準的大法院院長曹喜大超越陣營，成為解決12年疲勞感的合適人選。連認為曹喜大是“保守傾向”並進行考察的在野黨議員，也在國會人事聽證會上紛紛給予“清廉性和道德性給我留下了深刻的印象”“沒有瑕疵”等好評。在野黨大舉投了贊成票，連全體會議的批準表決也只有18票反對。 曹喜大還在就任致詞中表示：“過去氣勢洶洶的權力脅迫之時，司法部沒能完全守護國民。口中說的是平等原則，實際上讓貧富之間感受到了嚴重的歧視。”法律界分析說，這表明了不會只擁護保守和進步任何壹方的意誌。希望曹喜大能維持現在的初衷，建立代表國民、而不是陣營的司法部。

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