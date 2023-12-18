對抗宇宙獨裁者的革命軍……揮舞著刀、戴著紗帽的戰士“裴鬥娜”. December. 18, 2023 08:12. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 在電影《300》（2007年）、《超人：鋼鐵之軀》（2013年）、《正義聯盟》（2017年）中壹直執導痛快動作場面的紮克•施奈德導演（57歲）講述了以宇宙為背景的戰士們的故事。他將於22日在Netflix上公開電影《月球叛軍：上部 火之女》（以下《月球叛軍》）。 支配宇宙的帝國Wonderland將進入篡奪王位的巴利薩裏烏斯統治之下。巴利薩裏烏斯還將手伸向和平的邊緣行星帶。為了拯救陷入危機的行星帶，2年前定居在這裏的異鄉人柯拉（索菲亞•波多拉飾）將站出來。曾是Wonderland國王近衛隊軍官的科拉為了對抗巴利薩裏烏斯軍隊，組建了壹支革命軍。 上部描繪了柯拉召集宇宙各處戰士的過程。以廣闊荒蕪的宇宙為背景的華麗動作非常突出。從柯拉展現隱藏戰鬥力的場面開始，動作大戲接連不斷。 革命軍的方方面面也引人註目。其中包括傳說中的指揮官泰圖斯將軍（賈伊曼•翰蘇飾）、領導叛軍的達裏安•布勞德艾克斯（雷•費舍爾飾）、具有與神話生物體交流能力的塔拉克（斯塔茲•奈爾飾）等。其中引人註目的戰士是內梅西斯（裴鬥娜飾）。內梅西斯頭戴紗帽，揮舞著雙刀。與巨大的蜘蛛怪物展開壹對壹格鬥登場的內梅西斯沈默寡言、面無表情，看起來像是陰間使者。 施奈德導演在大學時期構想了這個故事，從約20年前開始將劇本具體化。導演親自畫了4000多張將作品的世界觀形象化的畫作，通過大規模制作和視覺特效（VFX）原封不動地搬到了畫面上。制作組在約2萬平方米（約6050坪）的土地上建造了村莊，與語言學家合作，創造了3種新的語言。 施奈德導演說：“弱者的故事，惡棍低估了善良的人，但最終善良的人完成超出期待的事情”，“這樣的主題在我的電影中壹如既往地延續了下來。”

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