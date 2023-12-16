出生率和增長率都低於1%……被擠出“3050俱樂部”的韓國. December. 16, 2023 09:09. . 據統計廳未來人口推算，隨著低生育現象的長期化，2025年合計生育率將下降到0.65人，到2026年才能小幅回升到0.68人。兩年前曾預測明年將跌至0.7人，但下降幅度增大，反彈時期被推遲。目前5171萬的總人口，預計到2040年將減少到4000萬人左右。韓國作為第七個國家加入意味著人均國民收入3萬美元以上、人口5000萬名以上的強國的“3050俱樂部”，是在2019年，單從人口規模來看，17年後就將處於被踢出來的境地。 低生育高齡化導致生產人口減少和撫養費增加是阻礙增長引擎的核心因素。據統計廳統計，3-5年後，每壹名15-64歲的勞動人口就要再養活壹人。專家們認為，整個經濟已經失去活力，開始萎縮的“收縮經濟學”。今年以來，增長率連續三個季度停留在1%以下。韓國開發研究院曾預測，到2050年，潛在增長率將下降到0.5%，但這是假設生產性年均增長1%的樂觀數值。韓國經濟人協會最近預測，潛在增長率將在2030年代下降到低於1%，到2047年將轉為負增長。 生育率受收入、居住、競爭、教育、社會文化等多種因素的影響。這就是需要培養新成長產業、多創造優質工作崗位、改革勞動市場雙重結構、降低首都圈集中度、緩解競爭的多方面努力的原因。雖然制定低出生率基本計劃的時間是在2006年，但與經濟規模相比，育兒津貼、保育服務支援等與出生率有直接關系的家庭相關政府支出規模，是經濟合作與發展組織成員國平均水平的64%，處於最低水平。育兒休假的使用時間也只有經合組織平均值的17%。雖說為低出生率花費了380萬億韓元，但撫養孩子的年輕夫婦卻感受不到。有必要剔除與生育無關的預算、集中於政策效果得到驗證的事業。 即使生育率成功反彈，預計2072年的生育率也僅為0.82-1.34人。只有重新整頓教育、國防、城市政策等符合人口成長期的社會體系，才能克服人口驟減帶來的沖擊。最重要的是，為了應對勞動人口的減少，應該讓他們更長時間地停留在勞動市場，把根據2040年出生率將達到1.19名的玫瑰色展望制定的年金財政推算推倒重來，把它作為年金改革的動力。

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