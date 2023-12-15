宣布將創建新黨的李洛淵：“希望專家與年輕人壹起”……共同民主黨內接連劃清界線. December. 15, 2023 08:16. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 正式宣布將創建新黨的共同民主黨前代表（黨首）李洛淵（照片）14日表示：“希望各領域的專家、年輕人多多參與（新黨）。”在共同民主黨內部，許多人意識到“背叛者”的帽子，紛紛與他劃清界線，連親李洛淵派系的議員們也公開反對“李洛淵新黨”。 李洛淵當天在KBS廣播中被問到將加入新黨的人士是誰時表示：“今後的世界將越來越成為專門職業的世界。執著於名人望家之類是不對的。”他還說：“希望具有綜合洞察力的人能壹起合作。”李洛淵對韓國的希望黨代表梁香子和琴泰燮前議員表示，“發現了可以達成壹致意見的余地”，打開了聯合的可能性。對於與國民力量黨前代表李俊錫聯合的可能性，他表示：“還沒有考慮和其他人聯合。” 共同民主黨內部對李洛淵新黨的悲觀論接連不斷。非李在明派系團體“原則和常識”的李元旭議員當天在SBS廣播中表示：“李前代表創建新黨非常驚慌。可能是因為自己太著急了，展現出這樣狂奔的樣子有點可惜。”同屬這壹團體的趙應天議員也在MBC廣播中表示：“（李洛淵新黨的）這些動作與我們無關。為什麽會那麽著急呢?僅憑反李在明的旗幟，根本不可能成為第壹大黨。” 親李洛淵派系也展開了公開批評。李介昊議員在臉書上寫道：“2016年在湖南刮起的國民之黨旋風時，我也獨自守護了民主黨。為了民主黨的勝利，壹定會守護民主黨，與民主黨壹起。民主黨是我的全部。” 在當天非公開舉行的共同民主黨議員全體大會上，圍繞李洛淵新黨展開了舌戰。曾在李洛淵大選陣營擔任隨行秘書的吳永煥議員就金民錫議員指責李洛淵是“變色櫻（貶低變節政治家的用語）”壹事聲討道：“用這種語言指責少數意見是當務之急嗎?”對此，金民錫針鋒相對地表示：“擁護（新黨）或要走的人的人應該退出（黨）。”

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