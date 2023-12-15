特朗普變數中的韓美日合作……擴大“合作的制度化”是首要之務. December. 15, 2023 08:15. . 韓美日三角合作是尹錫悅政府在外交安保領域最前沿的政策基調，也是成果之壹。尹總統僅今年就4次訪問美國，與日本首相岸田文雄舉行了7次首腦會談。8月戴維營首腦會議被評價為韓美日首腦將三角合作提升壹個階段的會晤。 記者最近參加了美國駐韓大使館邀請的“韓日共同采訪團”，有機會在美國華盛頓等地會見美國政府官員、參眾兩院議員、智庫相關人士等。記者向他們詢問了可能對韓美日合作產生影響的未來變數。與提及韓日歷史問題、朝核威脅、朝中俄合作等的預想不同，美方人士回答的第壹句話大體上集中在壹個關鍵詞上：“特朗普變數”。在明年11月美國總統選舉之前，前總統特朗普的支持率領先於拜登總統。也就是說，特朗普能否再次執政將成為韓美日合作的核心變數。 首先，美國人士認為，特朗普的回歸很難在大框架下動搖韓美日合作本身。美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾預測稱：“不管明年韓國議會選舉或美國總統選舉結果（政權交替等）發生什麽變化，三國合作的大框架都不會動搖。”特朗普政府時期擔任美國駐日大使的參議員比爾·哈格蒂也強調：“特朗普有意繼續進行韓美日合作。” 不過很多人同意，壹旦特朗普執政，韓美日三國首腦所確立的互助方向和速度將發生部分變化。美國政府人士表示：“特朗普入主白宮後，首先會把拜登政府整理的韓美日合作內容按領域和項目分類，先敲打計算器。很有可能對部分內容附加條件或阻止其速度。”有人提出，今年成為韓美日合作框架的對朝合作方向也有可能受到影響。美國媒體13日報道說，特朗普執政後正在研究以允許朝鮮擁有核武器為前提的“交易”政策。 在美國總統選舉這壹政治變數之前，有沒有穩定韓美日合作的方法呢？美國人士首先提到了“制度化”。也就是說，就像韓美成立核磋商小組，為加強延伸威懾執行力制定制度框架壹樣，韓美日也應該超越宣言性合作，多準備馬上啟動的制度性裝置。 也有人提出有必要擴大制度化範圍。這意味著應該超越以安保、經濟合作為中心的目前韓美日合作水平，構建多層次、密度大的制度化網。應該放在制度化框架內的領域不僅提到了網絡和宇宙探測、環境、能源等，還提到了量子計算等尖端技術。 也有人建議，如果對“特朗普變數”感到負擔，就要先利用“中國變數”。大部分人認為，針對中國，特朗普也會揮舞強硬的拳頭，不亞於拜登。因此，無論是安保、供應網還是應對假新聞，韓美日在對華問題上，從高層到實務人員，從現在開始應該建立切實的合作體制。

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