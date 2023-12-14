美國韓食餐館“鮮魚膾面”入圍NYT評選的“年度最佳料理”. December. 14, 2023 08:17. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 美國舊金山綜合韓食餐館的料理鮮魚膾面入圍美國《紐約時報》（NYT）評選的“年度最佳料理23道”。《紐約時報》派出記者們來到全美數百家餐廳後，選出年度料理。 12日（當地時間），在《紐約時報》評選的23道最佳料理中加入了舊金山韓食餐館“飯桌”的鮮魚膾面。鮮魚膾面是在韓式鮮魚膾中加入煮熟的意大利面，並加入嫩芽、切絲的蘿蔔、黃瓜、卷心菜等配菜的料理。《紐約時報》評價道：“雖然剛開始各種食材似乎都表現出自己的特性，但是吃壹口的話，在嘴裏會變得協調”，“不分季節，無論什麽時候吃都能刺激味蕾，激發活力。” 去年6月在舊金山日本城開門營業的“飯桌”由曾在該地區著名餐廳工作的韓人廚師閔承賢和陳林（以上人名音譯）經營。這是添加日式料理和法國料理材料及技法而制作的獨創性韓食，人氣很高。該餐廳還入圍了今年《米其林指南》選定的意味著在加利福尼亞以合理的價格提供優秀食物的餐廳的“必比登美食超值餐廳（Bib Gourmands）”。 閔廚師對舊金山當地媒體表示：“想讓餐廳成為第壹次接觸韓餐或不熟悉韓餐的人了解韓國料理味道的入口。”他們在餐廳主頁上介紹說：“韓餐不是按照各自的套餐，而是以可以同時享受各種料理的擺桌形式構成”，“客人們可以期待對傳統韓式料理的現代和創意性的視角。” 《紐約時報》年度最佳料理23道除了鮮魚膾面外，還包括西雅圖的蟹肉甜甜圈、丹佛的早餐布裏托、佛羅裏達的咖喱料理等。

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