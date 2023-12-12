金正恩專車換成新型邁巴赫……明目張膽地公開禁止對朝出口品種. December. 12, 2023 08:37. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 外界最近捕捉到了朝鮮國務委員長金正恩把自己的專車更換為至少價值3億韓元的新型奔馳邁巴赫的情況。被分類為奢侈品的奔馳汽車是聯合國安理會禁止向朝鮮出口的對象。盡管國際社會對朝鮮實施制裁，但壹段時間以來金正恩反而露骨地在正式場合乘坐奔馳。此次也堂堂正正地公開了推測為走私的新型奔馳。 金正恩的新車是在8日他與第五次全國母親大會參加者合影留念的過程中暴露出來的。11日，朝鮮中央電視臺公開的視頻中，金正恩乘坐專車來到拍攝現場，車後面掛著德國梅賽德斯-奔馳的高級品牌邁巴赫標誌。後備箱上寫著“S650”字樣。 該車是2019年出廠的新款，在韓國沒有添加選項的基本價格就達3億韓元左右。金正恩乘坐的是防彈、防火處理的特殊制造車輛，因此價格可能比這更高。此前，金正恩9月訪問俄羅斯時，曾在防彈列車“太陽”號上搭載了專車奔馳邁巴赫。不過，當時車上沒有貼此次貼的標記。韓國政府消息人士表示：“這是之前公開報道中尚未確認的新車。好象是在下半年換了專用車。” 在此之前，金正恩主要在正式場合乘坐該新型車的舊款奔馳邁巴赫“S600普爾曼衛士”，2018年板門店南北首腦會談時也乘坐該車登場。據悉，2018年金正恩的“S600普爾曼衛士”和邁巴赫“S62”等避開對朝制裁，經過意大利、荷蘭、中國、日本、韓國、俄羅斯等6個國家流入平壤。 去年下半年，朝鮮放寬了因新冠疫情引起的國境封鎖，奢侈品流入正在增加。韓國政府認為，金正恩的新車很有可能是在這壹過程中走私的。據韓國政府推測，僅為金正恩壹家供應的奢侈品每年就達數億至數十億韓元。 金正恩的父親金正日當年也乘坐奔馳。他訪問俄羅斯等海外時，總是用專用列車載著奔馳。據悉，他還向親信們贈送意味著自己生日的帶有“216”車牌的奔馳。2011年執政的金正恩在大規模火力演習等軍隊活動時還乘坐奔馳檢閱了炮兵部隊。曾是金正日廚師的藤本健二在自傳中曾表示，金正恩從7歲開始在別墅內駕駛奔馳。

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