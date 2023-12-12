“雖然不相信命運，但等待命運般的愛情”. December. 12, 2023 08:37. by 李智允記者 asap@donga.com. “等待像德拉庫拉（也譯作德古拉）那樣命中註定的愛情。因為是現實性格，所以不太相信命運，但希望愛情是這樣的。歌唱這種愛情的曲目《She》是我最珍惜的歌曲。” 這是記者11日在首爾江南區壹家咖啡廳見到的音樂劇《德拉庫拉》的主人公金俊秀（36歲）所說的話。《德拉庫拉》從6日開始在首爾松坡區夏洛特劇院進行演出。從2014年首演到第五季的此次演出，他無壹例外地飾演德拉庫拉壹角，被評價為用具有感染力的歌曲表現了德拉庫拉的愛和怨恨、孤獨交織在壹起的感情。他笑著說：“能夠再次演出比任何作品都優先的《德拉庫拉》，感到非常高興。” 《德拉庫拉》是以1897年出版的同名原著小說為基礎，講述400多年來只關註壹個女人的德拉庫拉愛情的音樂劇。2004年在美國紐約百老匯演出後，到2021年第4季為止，在國內共演出318場，累計觀眾達40萬人次。在此次演出中，德拉庫拉壹角將由金俊秀、全東錫、申盛祿輪流飾演。林慧英、鄭善娥、IVY飾演與德拉庫拉陷入愛情的女人米娜角色，孫俊浩和朴殷碩飾演因德拉庫拉失去妻子而夢想復仇的範海辛。金俊秀出演的節目門票全部售罄。 對於不知不覺間成為14年音樂劇演員的他來說，《德拉庫拉》是成為演員人生裏程碑的作品。20年前以東方神起組合出道後，2010年憑借音樂劇《莫紮特》邁出音樂劇舞臺第壹步的金俊秀表示：“在短篇角色較多的音樂劇界，德拉庫拉是屈指可數的立體角色。從首演開始就和創作團隊面對面地研究角色，作為演員成長了很多。”接著，他補充道，“飾演德拉庫拉壹角後，‘歌手出身的演員’的標簽變淡了。” 《德拉庫拉》也是他出演最多的音樂劇。他說，在此次演出中，自己十分關註德拉庫拉的深情。他說：“與至今為止想要表現充滿霸氣和多血質性格的德拉庫拉不同，想象著德拉庫拉和米娜的初次見面，想要演繹更加深情的聲音和語氣。” 他飾演的德拉庫拉、音樂劇《死亡筆記》中的埃爾、《伊麗莎白》中的死神（托德）等神秘角色尤其受到觀眾喜愛。他說：“不壹般的聲音似乎起到了壹定作用。僅憑聲音就能凸顯出這種氛圍。”他是特有的金屬聲，有著個性鮮明的嗓音。他說：“除了人類以外，用身體詮釋其他存在的演技非常重要，因為是偶像出身，所以對使用身體很有自信。” 為配合貪戀人類血液的角色而染紅的頭發是“夏庫爾”（細亞俊秀+德拉庫拉）的標誌。但是，此次演出結束後，粉絲將無法看到他的紅頭發。他笑著說：“如果每隔5~7天不染壹次頭發，就會變成粉紅色。就連運動的時候也流著紅色的水，扔掉毛巾和枕頭是基本，皮膚也會受損”，“如果想看紅頭發德拉庫拉，這次壹定要來。” “因為所有的演出都盡了最大的努力，所以如果不能超過這個水平，那麽‘最多也就保本’。觀眾的標準也已經提高了，我會拼命演戲。” 演出到明年3月3日為止，票價8萬~17萬韓元。

한국어