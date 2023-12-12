社論：英國和美國批準“基因剪刀”治療劑，擁有技術的韓國面臨觸礁危機. December. 12, 2023 08:36. . 世界首款利用“基因剪刀”技術的治療劑繼英國之後，在美國也得到了批準。基因剪刀是從細胞中切除所需部位的基因（DNA）並進行矯正的技術。在世界最大的醫藥品市場美國，基因剪刀技術被獲批為治療劑尚屬首次。有評價稱，隨著人類可以直接修改DNA治療疾病，開啟了遺傳性稀有疾病、癌癥等疑難雜癥治療的新篇章。 最近，美國食品和藥物管理局（FDA）批準對因基因突變導致圓盤狀紅細胞變成鐮刀狀的“鐮刀型紅細胞貧血癥”患者使用基因剪刀治療劑。治療劑開發使用了2020年獲得諾貝爾化學獎的第三代技術“CRISPR基因剪刀”。其方式是從患者身上提取幹細胞，切除突變基因後，再移植到患者自己身上。壹次可以永久治療。以此次批準為契機，期待停留在研究水平的基因剪刀治療劑的商用化速度加快。 從基因剪刀技術本身來看，韓國已經達到了世界級水平。圍繞誰最先開發出CRISPR基因剪刀技術而展開專利戰爭的三足鼎立中，有壹軸是國內企業。但是商用化水平相對落後。可以研究基因治療劑的領域有限，以人體為對象的臨床限制也很嚴格。由於國內臨床基礎設施不足，國內企業大部分與海外制藥公司共同推進開發。國內某醫學院研究組開發出了作為先天視網膜疾病治療劑的第4代技術“Prime編輯器”，但由於沒有得到政府的充分資金支援，臨床進展緩慢。 在基因剪刀技術應用活躍的農業領域，韓國的商用化本身實際上也受阻。雖然提出了對基因矯正食品進行有害性審查等放寬部分限制的法案，但超過1年未能越過國會常任委員會的門檻。因此，國內企業雖開發出含有維生素D的西紅柿等產品，但至今未能上市。 基因剪刀技術是將成為大韓民國未來吃食的尖端生物領域的核心技術。即使是現在，也應該整頓相關法律體系和規制，積極投資研究開發（R&D），發展產業。如果沒有技術能力，就沒有辦法，但即使擁有原創技術，卻只能遙望別國背後，這是荒唐的事情。

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