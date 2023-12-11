《社論》預算不足，沒有津貼，“不要加班”的警察和地方自治團體. December. 11, 2023 08:12. . 由於稅收缺口，韓國政府和地方自治團體采取節約預算的緊急措施，出現了各種副作用。壹線警察和公務員們吐露不滿說，由於預算不足，加班津貼及出差費等被削減，無法正常工作。有人擔心，由於急劇勒緊褲腰帶，在真正需要花錢的地方，可能不能正常花錢。 上個月警察廳以年底預算不足為由，向全國市道警察廳等下達了“加班克制令”。理由是，到10月為止，今年制定的加班津貼預算已經消耗近90%。有人指出，到了年底，酒醉者舉報等治安需求劇增，如果限制加班，就無法正常應對。部分地方警察廳聲稱“調查費不足”，甚至削減了調查費，壹線反對聲越來越強烈，稱“事件還在繼續發生，難道不讓調查了嗎?” 地方自治團體也因運營費不足而絞盡腦汁擠幹毛巾。因為，今年受稅收不足59萬億韓元的影響，需要向地方自治團體發放的資金減少了23萬億韓元左右。雖然從下半年起減少了10%以上的各種經費，但隨著年底的臨近已經見底。他們訴苦說，需要自費出差或出差，連夥食費都拿不到。部分中央部門也抱怨出差費已見底。 由於稅收不足，壹直靠政府預算維持的地方自治團體的各種事業等面臨流產、縮小及延期危機。地方自治團體正在用減少的預算剜掉難以承擔的事業。壹些地方自治團體表示，由於自身負擔，即使政府提供預算支持，也不會接受新的公開招募事業。因此有人擔心，弱勢群體支援事業等必要的事業也在受到打擊。 在國家債務劇增的情況下，要想維持財政健全性，最大限度地勒緊褲腰帶是不可避免的。對於不急不躁或因國家財政狀況難以實施的項目，應果斷予以取消。公務員們按照慣例執行的不必要的加班津貼及出差費也要合理減少的方向是正確的。但是，不能因為不能做好該做的事情，而疏忽弱勢群體支援、民生安全。該減少的就要果斷地減少，但必須使用的地方必須用，這才是預算。

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