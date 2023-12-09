“為了韓華隊，我可以出任內野任何位置”. December. 09, 2023 09:32. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “任何位置我都能勝任。” 獲得職業棒球自由簽約選手（FA）資格，從樂天隊轉會到韓華隊的安致弘（33歲）)在第壹次見到韓華隊主教練崔元豪（50歲）時做出了上述表示。安治弘表示，“賽季開始後，不是不知道會發生什麽情況嗎？為了球隊，不僅可以擔任二壘手、壹壘手，還可以擔任三壘手、遊擊手。” 安致弘在就讀首爾高中時是高中棒球頂級遊擊手，在職業聯賽中主要擔任二壘手，在2011、2017、2018年獲得了金手套獎。2018年雅加達-巨港亞運會時，他擔任三壘手，為韓國隊實現大賽三連冠助了壹臂之力。隨著年齡的增長，防守範圍減少的最近兩個賽季，他作為1壘手出戰的比賽也有所增加。 安致弘作為1號至9號擊球手，各打滿100個以上打席。他不分位置和出場順序，甘願出任球隊需要的位置。 除了在警察廳棒球隊解決服兵役問題，在賽季末才回歸的2016年（10場比賽）之外，他每個賽季都參加了100場以上的比賽。這也是安致弘在職業棒球球隊經理人中間被稱為“很會盤算的男人”的原因。 以最長合同期限6年、總額72億韓元的條件與韓華隊簽約的安致弘表示，“我從未度過過最有價值球員（MVP）級賽季。相反，我自豪的是，每年都表現出良好的狀態。我從來沒有耍過要領打棒球，但韓華隊對我的這種面貌給予了很高的評價。現在的韓華隊需要像我這樣對待棒球的態度。” 本賽季，韓華隊內本壘打王盧施煥（23歲）、新人王投手文東珠（20歲）、2021年金手套二壘手部門獲獎者鄭恩源（23歲）等“明星希望之星”不在少數。韓華隊希望他們從安致弘那裏學到不斷取得成績的經驗，摘掉“希望之星”的標簽。安致弘也表示：“因為韓華隊有很多年輕球員，所以我作為老隊員可以分享很多東西，這種期待感也是選擇韓華隊的原因之壹。” 安致弘並不是沒有走彎路。安致弘在效力於KIA隊的2013年，為了培養長打力，改變了擊球姿勢，但最終嘗到了失敗的滋味。本壘打繼前壹年之後，以3個原地踏步，擊球率從0.288下降到了0.249。在2014賽季即將開幕之際，他再次集中精準度，在將當年擊球率提升至0.339的同時，本壘打數增加到了18個。這是到目前為止安致弘的單賽季最多本壘打記錄。 度過“職業生涯新高”賽季的安致弘曾試圖入選2014年仁川亞運會國家隊，但最終以失敗告終，隨後他將年薪合同全權委托給球隊，並加入了警察廳。當時警察廳的教練金秀吉（音）說：“致弘真的是對自己很狠的人。中東呼吸綜合征（MERS）流行時，致弘的發燒壹度接近39度，但他還是到賽場揮棒”，“致弘之所以能持續發揮出色，都是有原因的。” 服完兵役回來的安致弘在2017年取得了0.316擊球率、21個本壘打、93打點的成績，幫助當時所屬球隊KIA取得了常規賽、韓國大賽綜合冠軍（總冠軍）。這是繼新人時期的2009年之後，他個人第二次獲得綜合冠軍。安致弘表示，“將與在SSG積累冠軍經驗的金江瑉前輩（41歲）壹起效力於韓華隊。希望我們倆不同的奪冠經驗能夠幫助韓華隊（1999年以後）第二次奪冠。”

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