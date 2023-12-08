李韶彌、成宥真、林珍熙從明年開始將馳騁LPGA. December. 08, 2023 09:03. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽上共獲得5個冠軍的李韶彌（24歲）以美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽資格（Q）系列賽並列第2位的成績成功進軍美國舞臺。成宥真（23歲）、張曉準（20歲）、林珍熙（25歲）也成功進軍LPGA舞臺。 7日，李韶彌在美國阿拉巴馬州莫比爾的木蘭林十字路口球場（72桿）落幕的Q系列賽上，6輪總成績為低於標準桿26桿的共404桿。這壹成績落後澳大利亞僑胞羅賓•崔（25歲）3桿，排在並列第2位。李韶彌領先羅賓•崔2桿，迎來最後壹輪比賽，但當天只抓下1支小鳥球，吞下2個柏忌，失去了1桿。在此期間，羅賓•崔抓下6支小鳥球，吞下2個柏忌，減少了4桿，成功反敗為勝。羅賓•崔繼2019年之後，個人第二次獲得了LPGA參賽權。西鄉真央（22歲•日本）和李韶彌並列排在第2位。 在KLPA巡回賽上，包括今年的2勝在內共獲得3勝的成宥真，以低於標準桿19桿共411桿的成績與張曉準並列排在第7位。2019年首次登上KLPGA舞臺的成宥真雖然稍稍落後於同齡人、出道同期生趙雅研、林熙貞、朴賢京三人幫，沒有受到太大的關註，但卻最先進入了美國舞臺。今年KLPGA巡回賽多勝王（4勝）林珍熙也以低於標準桿13桿共417桿的成績，以並列第17位獲得了LPGA巡回賽參賽卡。 如果在Q系列賽上進入前20名，就可以獲得征戰下賽季LPGA巡回賽的大部分參賽資格。從第21位到第45位，將獲得有條件的參賽權和乙級巡回賽愛普生巡回賽的參賽權。李晶恩（36歲）並列排在第23位，洪貞敏（21歲）並列排在第45位，獲得了有條件的參賽權。

한국어