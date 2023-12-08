監查院：“徐薰接到‘公務員在朝鮮海域漂流’的報告後，仍然在下午7點左右下班”. December. 08, 2023 09:03. by 高道藝記者 yea@donga.com. 文在寅政府安保總指揮、時任國家安保室長的徐薰在2020年9月22日接到在西部海域失蹤的海洋水產部公務員李大俊（音）“在朝鮮海域漂流”的報告後，沒有采取救助措施就下班的事實被曝光。沒有接到安保室指示的軍隊、海洋警察、統壹部公務員們向朝鮮提出了送還要求等，沒能進行救助。 監查院7日公開的“西部海域公務員被殺事件”主要監查結果資料中，原封不動地記錄了李大俊被朝鮮軍隊開槍打死之前，韓國政府沒有采取初期措施、對事態袖手旁觀的前因後果。這距離監查院從去年6月開始著手進行監查過了1年零5個月時間。 據監查院透露，時任韓國國防部長徐旭22日下午4時51分從國軍聯合參謀本部接到情報報告，得知“韓國國民在朝鮮登山串海域被發現”。隨後，安保室第壹次長徐柱錫（下午5時18分）和安保室長徐薰（下午5時30分）也收到了報告。李大俊前壹天21日淩晨1點左右在西部海域延坪島附近消失，已在海上漂流了38個小時左右。 但徐薰沒有召開討論應對方向的“最初情況評價會議”，只是向知道李大俊漂流事實的國防部和國情院下達了“維持安保”的方針。據悉，安保室向正在進行搜索工作的海警和海洋水產部強調“保安事項”，並告知了李大俊漂流到朝鮮海域的事實，禁止向可以請求救助李大俊的統壹部和外交部傳播相關事實。據了解，徐薰和徐柱錫等安保室核心幹部在尚未確認李大俊是否獲救的情況下，於當天下午7點左右下班。 不是通過安保室，而是通過國情院才得知這壹事實的統壹部負責局長表示，“部長正在晚餐中，次官聯系不上”，沒有向部長和次官報告就下班了。軍方稱“這是統壹部的主管事項”，沒有討論救助所需事項，海警則稱“這是保安事項”，沒有要求國防部協助搜救。 李大俊被朝鮮軍人開槍打死3個小時後，韓國政府才召開了首次相關部長會議，下達了“維持保安”的方針。軍隊和國家情報院在同壹天淩晨從內部網中突然刪除了諜報報告。監查院認為，此後政府向媒體謊稱“正在搜索失蹤的李大俊”；在李大俊死亡事實被報道後，又捏造相關證據，聲稱其“想主動投奔朝鮮”，展開了“投奔”攻擊。 監查院要求對當時負責相關業務的軍隊將軍、統壹部局長、海警幹部等13人采取懲戒及註意措施，並通報人事資料。監查院還對已經退休的前國防部長徐旭和前海洋警察廳廳長金弘熙通報說：“要留下人事資料。”

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