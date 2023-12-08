“Who Cares Wins”，AI行業所需的原理. December. 08, 2023 09:01. . 最近圍繞OpenAI展開的戲劇性事件再次確認了企業總是把收益放在首位，企業說“會自律限制”的話很難令人相信。OpenAI董事會認為傾倒於AI開發主義的首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼的想法很危險，因此向他通報了解雇。但是面對職員們的強烈反對，公司嚇了壹跳，立即撤回了解雇決定。 據悉，董事會試圖驅逐奧爾特曼CEO的原因是，他創造了名為“Q*（Q-Star）”的新AI模式。據外電報道，Q*是可以解決小學水平數學問題的“通用人工智能（AGI）”的開端。 開發出可以與通用人工智能、人類基本智能相媲美的優秀人工智能的公司肯定會賺大錢。如果機器的業務處理能力達到與人類相似的水平，再加上費用低廉，大家都會用機器來代替人類。相反，很多人擔心人類失去工作或對AI失去控制力，因此有必要進行強有力的限制。 但是，在競爭已經如此激烈的情況下，只是限制是否可行還是個疑問。“被規制束縛，無法進行公平競爭”的後起之秀的抱怨聲該怎麽辦呢？ 為了讓多家公司推出多種商品和服務，進行開發競爭，使消費者能夠做出取舍，這或許反而會成為引領大科技公司走向正確方向的方法。 AI等技術越是更多的人使用，就越強大。正是這些因素使技術成為威懾力。如果設計成讓更多的人受益的AI解決方案能夠形成確保更多用戶的經營環境，那麽不考慮社會可持續性的公司在市場上將沒有立足之地。 在地球變暖憂慮升溫的2004年，聯合國全球契約（UN Global Compact）發表了題為《有心者勝（Who cares wins：Connecting Financial Markets to a Changing World）》的報告書。首次提出“ESG”概念的該報告書中主張，如果企業想實現可持續增長，壹定要註意環保經營和社會責任經營，確保透明的支配結構。 在“股東利益最大化”是至上課題的當時，這種主張被評價為過於理想化。但是，由於管理層作威作福、鎮壓工會、環境破壞企業的抵制運動，公司陷入了搖搖欲墜的地步，企業不得不考慮ESG。目前，ESG已成為企業經營中必須遵守的壹個大原則。 美國科學技術專門雜誌《連線Wired》的創刊者、被稱為“矽谷精神之父”的凱文•凱利在著作《5000天後的世界》中寫道：“科技中隱藏著51%好的壹面和49%壞的壹面”，“雖然現在看起來差距不大，但隨著時間的流逝，會帶來大不相同的結果。”這意味著，想要將技術哪怕只有1~2%也要用於更好的方向的公司，在具備能夠取得成果的體系時，人類就不會滅亡，就能享受繁榮。

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