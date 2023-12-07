超越時代的美. December. 07, 2023 08:46. . 在漆黑的背景下，佩戴頭巾、戴著大珍珠耳環的少女凝視著畫框外的我們。大大的眼睛、濕潤的嘴唇、在陽光下閃閃發光的珍珠讓人無法不為之著迷。像蒙娜麗莎壹樣擁有神秘表情的畫中少女到底是誰呢？ 約翰內斯•維米爾畫的《戴珍珠耳環的少女》（1655年•照片）是世界級名畫。維米爾是17世紀荷蘭美術的代表畫家之壹，但留下的作品只有36件。壹生生活在代爾夫特的他結婚後生下了14個子女，除了和嶽母壹起生活這點之外，外界對其生平也所知甚少。 他的名字被大眾所熟知是最近的事。1999年特雷西•施瓦利埃撰寫的小說《珍珠耳環少女》出版，以此為基礎制作的同名電影於2003年上映。據電影介紹，畫中的少女是畫家雇用的女傭。在主人的指示下，她頭上戴著土耳其風的頭巾，戴著女主人的珍珠耳環，擺出了造型。受到陽光照射的少女回頭看，好像要說什麽似的，微微張著嘴。濕潤的雙眼流下的眼淚在耳環上的映射下閃閃發光。 模特是女傭的設定看似不錯，但純屬虛構。因為這幅畫不是特定人物的肖像畫，而是“Tronie”。Tronie（在古荷蘭語中是“臉”的意思）是指為了研究人物的表情或長相而畫的頭像畫。事實上，畫作的模特、題目、年份並不為人所知。現在的題目也是20世紀後半期起的。可以確定的是，畫家試圖將少女表現為高貴的存在。畫上閃耀的珍珠，毫不吝嗇地使用了群青（Ultramarine）顏料。當時，群青是比黃金還貴的稀有礦物，是只塗在聖母衣服上的珍貴的青色。 珍珠象征著純潔和美麗。也許畫家是想通過少女的神秘表情展現像聖母壹樣純潔、神聖的存在，或者說超越時代的美。

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