“黃昏育兒”老人，75歲才能從家務中解放出來. December. 06, 2023 08:03. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 20年來，男性分擔家務的人數不斷增加，但仍然不到女性的壹半。隨著黃昏育兒的增加，韓國人直到平均75歲才擺脫家務。 據統計廳5日發表的《國民時間轉移賬戶深層分析結果》顯示，以2019年為基準，在國內進行的家務勞動為490.9萬億韓元。除了保姆等帶薪勞動外，只計算在家庭中進行的免費勞動，占國內生產總值（GDP）的25.5%。 從性別來看，女性從事356萬億韓元（占全體的72.6%）的家務勞動，男性從事134.9萬億韓元（27.5%）。男性在家事勞動生產中所占的比重從1999年的20.1%在20年間上升了7.5個百分點。但女性的份額仍是男性的2.6倍左右。 按年齡段來看，65歲以上老年人的家務勞動為80.9萬億韓元（16.5%）。老年人的家務勞動比重從1999年的8.4%上升到近2倍。據分析，高齡化影響導致雙職工夫婦增加，黃昏育兒增加也產生了影響。因此，韓國人在75歲以後消費才比家務勞動生產多。也就是說，超過75歲才能從家人那裏得到更多的家務勞動服務，從家務中解放出來。 相反，家務勞動最多的時期是38歲，平均每人做1691萬韓元的家務。38歲的女性從事2451萬韓元的家務勞動，在生命周期中最多。男性在39歲時做家務最多，生產了900萬韓元。另外，最需要照顧的壹名0歲兒童從父母那裏平均得到了3638萬韓元的家政勞動服務。

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