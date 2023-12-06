離議會選舉還有4個月，選區草案、比例制仍然撲朔迷離. December. 06, 2023 08:03. . 距離第22屆議會選舉還有4個月，國會議員選區劃分委員會的第壹個劃分方案被提交到了國會。這是維持國會議員定員（300名）和地區議員定員（253名）的同時，考慮到人口變動等因素得出的結果。根據劃分方案，人口減少的首爾鐘路-中區等合並，人口增加的京畿平澤、華城等議席數將增加。公職選舉法規定，劃分委員會在議會選舉1年前的4月10日之前報告選區劃定案。但由於國會未能及時制定劃分標準，法定提交時限被推遲了8個月。 該劃分方案不是最終定案，只是朝野之間今後協商的基礎。在朝野之間的密室協商中，有可能出現奇怪的拆分或拼和選區的“格裏蠑螈”。如果不能協調意見，最終方案何時確定也不得而知。選區劃分，第19屆議會選舉時在選舉日44天前、20屆時在42天前、21屆時在39天前確定。如果按照這種趨勢發展，預計此次也會再次出現臨近選舉日的遲緩劃定。從12日開始登記的預備參選者們連自己要參加的選區都不知道，要在黑暗中進行選舉運動。 選區劃定越晚，對政治新人就越不利。因為現任議員比政治新人認知度相對較高，即使選區突然改變，也比挑戰者有利。另外，現任議員們通過議政報告等積極進行宣傳，但政治新人幾乎沒有這樣的機會。巨大的兩黨應該銘記會招致批評，選舉區劃定遲緩是不是為了防止新政治勢力進入的“密謀”。 作為“比賽規則”、選舉制的核心比例代表選舉制，至今仍撲朔迷離。國民力量黨將回歸過去並立型比例代表制作為黨論，但共同民主黨因圍繞並立型和沒有比例衛星政黨的準聯動兄弟的分歧和矛盾，連黨論都沒有確定。共同民主黨院內代表表示，“比例代表問題到明年1月底為止還有時間”，國民力量黨也滿不在乎。選舉制討論被推遲，不但不慚愧，反而認為壹天天推遲能有什麽問題，不能不說這是壹種傲慢的態度。

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