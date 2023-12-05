“6•25戰爭時，在窗戶紙上畫鍵盤練習……剛開始學鋼琴的場景依然歷歷在目，壹晃80年過去了”. December. 05, 2023 07:58. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “在解放之前，我在曾留學日本的崔貞仙老師那裏第壹次學了鋼琴。到現在還記憶猶新，壹晃80年過去了。” 元老級鋼琴家張惠媛（84歲•梨花女子大學名譽教授•韓國鋼琴學會理事長•照片•音譯下同）將於10日在首爾藝術殿堂IBK室內大廳舉行紀念鋼琴人生80周年的“與鋼琴生活80周年之張惠媛音樂會”。在第1部中，她將演奏20多年前以樂索斯古典音樂國際標簽發行唱片而得到世界認可的斯卡拉蒂和皮埃內的鋼琴曲。第二部分將展示她和韓國鋼琴學會委托作曲家制作的6首小協奏曲。 六首小協奏曲是以羅仁容《月夜》、申東日《想念哥哥》、《春風》、鄭寶衡《鳥呀鳥呀》、金恩慧《阿裏郎》、《O Tannenbaum》等熟悉的現有旋律為主題的3~5分鐘的短篇作品。拉烏姆弦樂4重奏團將負責伴奏。 “包括日本在內的其他國家在現代出現了很多從巴洛克到浪漫主義等多種風格的鋼琴曲，正在取代古老的鋼琴教材。我覺得我們國家也應該這樣做，所以從去年開始委托國內外作曲家，收集了40多首歌曲。我覺得不只是為了鋼琴獨奏，還需要合奏教育，所以委托制作了小協奏曲，為了能夠輕松接近，拜托以熟悉的旋律為主題創作。” 她說：“委托多位作曲家制作的小協奏曲有助於作曲界的活性化”，“計劃收集100首左右後制作成教材，並傳播到海外。” “國民學校（現小學）5年級時發生了戰爭。戰爭期間，母親還在窗戶紙上畫鋼琴鍵盤，讓我們練習。正好我師從的李愛內老師也來大邱避難了，可以繼續練鋼琴。非常感謝能夠壹直和音樂壹起度過的我的生活。” 她在梨花女子大學碩士課程畢業後被選為德國公費獎學金獲得者，在法蘭克福國立音樂大學成為首位獲得最高演奏者學位的韓國人。她擔任梨花女子大學教授超過36年，歷任梨花女子大學音樂學院院長和首爾綜合藝術實用學校院長。另外，她還設立並運營天安梨園文化院和麻浦梨園文化中心，獲得了大韓民國文化藝術獎和德國聯邦共和國十字功勞勛章。作為唱片公司樂索斯所屬的藝術家，她發行了巴赫的鋼琴協奏曲集和海頓的鋼琴協奏曲集、洪梅爾鋼琴曲全曲集、斯卡拉蒂奏鳴曲全集、皮埃內和伊貝爾的鋼琴作品集等。

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