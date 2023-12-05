尹錫悅斷然實行6個部門的內閣改組，“為議會選舉做準備”……壹半候選人為女性，擺脫“首五男”. December. 05, 2023 07:58. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統4日提名前總統經濟首席秘書崔相穆為副總理兼企劃財政部部長等，進行了更換6個部門部長的“為議會選舉做準備的內閣改組”。以經濟部門為中心的這壹首輪內閣改組，在議會選舉即將到來之際，將重點放在了穩定經濟上。被提名的6名部長候選人中，有3人是女性。此前公布的5名總統室首席秘書全部是男性，因此有人指出是以“首爾大學、50多歲、男性”為中心的國政運營，這次內閣改組出現了變化。 尹總統當天提名前淑明女子大學校長姜貞愛為國家報勛部部長候選人、前韓國農村經濟研究院首席研究委員宋美玲（音）為畜產食品部部長候選人、外交部第二次官吳姈殊為中小風險企業部部長等，這3名部長候選人均為女性。如果他們通過人事聽證會被任命，19個部門中將有5名女性部長。 尹錫悅提名崔相穆為副總理兼企劃財政部部長，加快了“第二期經濟團隊”的組建速度。此外，他提名前韓國土地住宅公社社長樸庠禹提名為國土交通部部長候選人，提名韓國海洋科學技術院院長康徒衡為海洋水產部部長候選人。總統秘書室長金大棋解釋說：“在照顧物價、雇傭等當前經濟和民生的同時，也期待韓國經濟有根本性的體質改善。” 總統室當天沒有公布有望參加議會選舉的法務部長韓東勛的繼任人選。國民權益委員長金洪壹有望成為下屆廣播通信委員長。金洪壹當初被提名為法務部長候選人，但在廣播正常化這壹國政基調下成為廣播通信委員長候選人。但是，執政黨核心相關人士就金洪壹任命壹事表示：“因為存在檢察機關出身的反對輿論等，所以很難認為人選已經確定。”

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