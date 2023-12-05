尹錫悅更換6名部長，“革新國政”的意志黯淡. December. 05, 2023 07:57. . 尹錫悅總統更叠企劃財政部等6個部的部長，進行了中等程度的內閣改組。他任命前總統經濟首席秘書崔相穆為副總理兼企劃財政部部長候選人等，還更換了國土交通、農林畜產食品、海洋水產、中小風險企業、國家報勛部部長。包括秋慶鎬、元喜龍等4名前現任議員在內，在預計參加議會選舉的部長空缺中起用了官僚、學者、專家。被內定的6人中有3人是女性，這壹點非常引人註目。 此次內閣改組雖然也有部長們參加議會選舉的因素，但事實上是尹錫悅政府二期，因此人們對果斷的人事改革期待很高。但評價認為，通過順利的人事任用，把重點放在了穩定型內閣上。繼之前調整龍山總統室幕僚團後，此次內閣改組也沒有表現出革新國政的意志。 尹總統應該感受到了從執政黨的混亂、釜山世博會申辦失敗中暴露出來的報告體系的問題點而背離的民心。但有人指出，作為克服30%左右的國政支持率的方法，他只迷戀於管理部長發動的風險。不過，也可以看出，他努力避免新造詞“首五男（首爾大學、50多歲、男性）”中包含的“人才庫狹窄”的批評。6人中，首爾大學出身的只有崔相穆壹人，海洋水產部部長候選人、韓國海洋科學技術院院長姜徒衡出生於20世紀70年代。 昨天改組內閣後出臺的二期經濟團隊面臨很多難題。繼今年59萬億韓元之後，明年也將出現數十萬億韓元不足的稅收、高利息、高物價的L字型內需停滯現象，正在等待二期經濟團隊的到來。國土部長官候選人要解決總統承諾的在任期內供應270萬套住宅的課題。這裏還面臨著重新燃起利害關系交織在壹起的年金、勞動以及規制改革火種的課題。任何壹個都很難解決，國會需要修改法律，因此除了朝野政黨協商外，很難找到解決方法。 經過昨天的人事變動，內閣的政治色彩變淡了。與在江西區區長選舉慘敗之前啟用申源是、柳仁村、金杏等3名對抗性人物的3個月前相比，人事色彩發生了變化。預計到年底，包括參加競選的可能性增大的法務部長韓東勛在內，會有第二輪內閣改組。國家情報院院長、廣播通信委員長的空缺也將被填補。總統應該抱著對國政負全面責任的心態，撤回“部長就是為了戰鬥而在那裏的”方針。上周調整的總統室和新內閣都不能在與國會壹起取得成果上松懈。

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