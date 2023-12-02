因“廣播通信委員長辭職”，罷免案未能啟動……在野黨：“將於8日在全體會議上處理雙特檢”. December. 02, 2023 08:09. by 申나리, 全主榮 journari@donga.com,aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統1日接受了廣播通信委員長李東官的辭呈。共同民主黨前壹天向國會全體會議報告了針對李東官的罷免案，當天距離表決3個小時前，尹錫悅突然接受了李東官的辭呈。對此，共同民主黨表示，“從今天起將與尹錫悅政府展開強烈的鬥爭”，表明了將在預定於8日舉行的全體會議上處理被指定為“快速處理案”的“大莊洞50億俱樂部特檢”和“金建熙女士特檢”等所謂“雙特檢”的意向。 總統室當天表示，尹錫悅批準了李東官的免職案。這距離李東官8月25日接受任命過去了98天。執政黨相關人士表示：“尹總統的決定是為了最大限度地減少業務空白，防止因罷免案得到處理後憲法法院對罷免案的審理導致廣播通信委員會的功能最長癱瘓180天。”總統室開始為選拔下壹任委員長物色候選人。據悉，前壹天共同民主黨向國會全體會議報告對本人的罷免案後，李東官向尹錫悅表達了辭職意向。隨著辭呈在當天全體會議上表決之前被受理，罷免案自動被廢除。 李東官當天下午在尹錫悅批準免職後在政府果川大廈召開的記者會上表示：“不是因為巨大在野黨的壓力所驅使，也不是政治上的小伎倆。”他表示：“如果巨大在野黨在國會推進的罷免案得以實現，不知道到審理結果出來需要幾個月的時間。此前廣播通信委員會實際上處於植物狀態，在朝野政黨圍繞罷免案的攻防過程中，國會會全面癱瘓，即使犧牲我也要避免這種情況。” 共同民主黨反駁稱，“這是肇事逃逸的辭職”。該黨代表（黨首）李在明當天召開譴責大會主張：“（尹錫悅政府）為了掌握播報，為了任命李東官的化身，無視國會，用解除職務的手段破壞國政。”該黨院內代表洪翼杓也表示：“以受理辭呈的名義允許李委員長逃逸是非常錯誤的。將彈核第二、第三個李東官。”共同民主黨兩次報告了李東官的罷免案，均未能成功處理。廣播通信委員會當天表示，將轉變為代理副委員長李相逸的體制。 當天，共同民主黨在國民力量黨議員全部缺席的情況下，強行處理了前壹天與李東官罷免案壹起報告的李正燮、孫俊成檢察官罷免案。從前壹天起通宵靜坐示威的國民力量黨在全體會議結束後表示，“國會議長金振杓在罷免案相關國會運營上違反了中立性，進行了偏頗的運營”，作為黨論提議敦促其辭職。

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