罷免、否決權、特檢……被政治鬥爭羈絆的預算和民生 . December. 02, 2023 08:08. . 明年4月10日議會選舉前的最後壹次定期國會因朝野政治鬥爭呈現出極端對峙局面。共同民主黨昨天預告通過廣播通信委員長李東官罷免案後，李東官當晚表明了辭意，尹錫悅總統則在國會召開全體會議之前接受了辭呈。由於李東官遭解職，罷免案被自動廢除。對於孫俊成、李正燮等兩名檢察官的罷免案，共同民主黨在國民力量黨缺席的情況下，表決通過了罷免案。同壹時間，尹錫悅對共同民主黨單方面處理的廣播三法和“黃色信封法”行使了否決權。這是繼《糧食法》（4月）、《護士法》（5月）之後，今年以來四次行使否決權。 廣播通信委員長時隔3個月“下課”，是朝野矛盾的象征性場面。現政府以廣播正常化為名，開始改變公營廣播支配結構，共同民主黨認為這是現政府想在議會選舉之前掌握廣播，試圖推進罷免案。由於李東官被解職，廣播通信委員會成為了5名委員中只有1名的畸形存在。共同民主黨不顧“煽動罷工”（黃色信封法）和“擴大親共同民主黨團體影響力”（廣播三法）的指責，單方面處理了爭議法案。政府和執政黨只是提出了在野黨扯國政後腿的主張，並沒有表現出對話和妥協的努力。 在國會和政府展開激烈鬥爭的過程中，638萬億韓元規模的明年預算案今年也超過了憲法規定的處理時限（2日），企業結構調整、重大災害處罰等重要的民生、經濟法案堆積如山。共同民主黨計劃在12月內處理所謂的“50億俱樂部”和牽涉金建熙女士的兩件特檢法，因此政治失蹤現象很有可能進壹步加深。 第21屆國會直到最後都背棄了端正政治、負責國民生活的民意。在野黨憑借實力推進了黨派性法案和彈核。部長級委員長則通過辭呈使國會的行動變得無力。很難回答在哪個部分能感受到對國家和民生的苦惱。雖然眼前的經濟也面臨危機，但需要全力準備未來的寶貴時間正在被浪費掉。執政黨要完成包括拉攏在野黨在內的國政總體責任。在野黨也不能只相信3年前決定的議席數。朝野不應只考慮對議會選舉是否有利而進行爭論，而應忠實於明年的預算案和民生問題。這最終會成為獲得民心的途徑。

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