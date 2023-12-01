生育率又創歷史最低……0.7也亟亟可危. December. 01, 2023 07:56. . 第三季度韓國的新生兒數降至5萬名左右。以第三季度為基準，低於6萬名是自有相關統計以來的第壹次。在此期間，綜合生育率為0.7名，比壹年前減少了0.1名。韓國的出生率在年初很高，但越接近年底就越下降，因此有人擔心，最快在第四季度出生率將首次突破0.7人以下。 受青年層人口減少等影響，第三季度新生兒數比壹年前減少11.5%，僅為56794名。此外，直接影響生育率的婚姻件數也在減少。第三季度結婚件數為41706件，比壹年前減少8.2%。這是自1981年開始相關統計以來的最低值。僅從9月份來看，結婚件數急劇減少12.3%。在韓國，96%的新生兒都是已婚夫婦生育，因此幾年後出生率的下降會更加嚴重。 去年韓國出生率為0.78%，進入了史無前例的超低生育國家。由此，以前年為基準，滿19歲以上34歲以下青年壹代人口在每5名人口中就有1名，預計30年後的2050年，在全體人口中比重將下降到11.0%。如果出生率進壹步下降，還有可能進壹步減少。韓國成為世界上第壹個因人口減少而消失的國家的擔憂正在成為現實。 不婚、低生育導致的“縮小社會”危機已經深入到我們的生活當中。結婚禮堂、幼兒園接連關門。經濟合作與發展組織警告說，由於勞動人口不足，7年後的2030年韓國的潛在增長率將下降到1%以下。據悉，由於各級學校的畢業生人數大幅減少，制作畢業相冊時，將需要每個學生承擔相關費用。 最令人擔憂的是，由於長期化的世界最低出生率，“低出生率問題無藥可治”的想法在韓國全社會擴散。絕對不能放任被稱為“國家自殺”的低出生率。政府和政界最近正在討論擴大對結婚、生育青年的贈與稅優惠、提供生命周期特例貸款等對策。如果能夠再次提高出生率，就需要有決心推進沒有男女差別的育兒休假義務化等破格的社會系統革新。

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