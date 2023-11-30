綜合房地產稅繳納對象大幅減少，去年128萬人→今年50萬人. November. 30, 2023 08:03. by 世宗=金道亨記者、宋慧美記者 dodo@donga.com,. 今年需要繳納綜合房地產稅的對象比去年減少了60%以上。住宅綜合房地產稅繳納對象減少到了三分之壹，全體綜合房地產稅額也比去年減少了30%左右。 29日，企劃財政部表示，今年綜合房地產稅繳納對象為49.9萬名。與去年的128.3萬名繳納對象相比，減少了78.4萬名（61.1%）。今年全體綜合房地產稅額為4.7萬億韓元，比去年（6.7萬億韓元）減少了2萬億韓元。綜合房地產稅劇減大部分發生在住宅部分。今年住宅綜合房地產稅課稅人員為41.2萬名，與去年的119.5萬名相比減少了65.5%（78.3萬名）。 據分析，綜合房地產稅課稅人員和規模驟減是因為從今年開始，綜合房地產稅基本扣除額從公示價格6億韓元增加到9億韓元（單人住宅者從11億韓元增加到12億韓元），而且作為課稅標準的房地產公示價格大幅下降。今年全國公寓和聯排住宅等共同住宅公示價格比去年下降了18.61%。 因此，住宅綜合房地產稅額也從去年的3.3萬億韓元大幅減少到今年的1.5萬億韓元。國稅廳從23日開始發送了今年的綜合房地產稅通知書。綜合房地產稅需在12月15日之前繳納。

한국어