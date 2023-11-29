朝鮮恢復11處哨所，10處距離韓國哨所不到1公裏. November. 29, 2023 08:20. by 孫孝周記者、尹相虎記者 hjson@donga.com，ysh1005@donga.com. 據悉，朝鮮在宣布全面廢除《9·19南北軍事協議》後恢復的非軍事區內11處哨所中，有10處和韓方哨所相距不到1公裏。為應對朝鮮恢復哨所、投入兵力和重武器，韓國軍方也計劃恢復哨所、投入兵力和重武器。據悉，韓國軍方正在集中檢查在回應性恢復哨所時可能出現的朝鮮挑釁的對策。因為在南北22處哨所中，有3處哨所距離超近，只有步槍有效射程以內的580米，壹旦韓國軍隊著手恢復哨所，朝鮮有可能發動局部地區挑釁。 據軍方消息靈通人士透露，韓國軍隊不僅準備了組裝式監視所等臨時恢復哨所的設施和裝備，還準備了K-6機關槍等要運入的重武器，正在權衡開始恢復哨所行動的時間。據悉，朝鮮並沒有通過鋪設混凝土等方式完全恢復哨所，而是用木材進行臨時恢復，因此韓方也計劃進壹步觀察其恢復程度。實際上，朝鮮正在恢復的11處哨所和對面韓方11處哨所的距離，除1處（1060米）外，均在1公裏以內，因此，如果朝鮮軍隊使用無反坐力槍等重武器進行槍擊，將出現多人傷亡，而且武力沖突有可能擴大到非軍事區以外。 對此，韓國國防部長申源是28日召開全軍主要指揮官會議，指示韓國軍隊立即準備應對措施。對於韓方哨所的實際恢復時間，軍方相關人士表示：“將根據朝鮮的恢復速度等來決定最有效的行動開始時間。” 就朝鮮軍人從上周起在板門店共同警備區攜帶手槍等進行重新武裝壹事，韓國軍方相關人士表示：“韓美情報部門正在密切關註朝鮮的活動，並研究相應的應對措施。”

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