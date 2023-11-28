朝鮮重新向11個哨所投入兵力和重武器. November. 28, 2023 08:00. by 尹相虎記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮近日同時恢復根據《9·19南北軍事協議》在非軍事區內示範性撤出的11個最前方監視哨所，投入兵力和重型武器，全面著手板門店共同警備區的重新武裝等。朝鮮繼23日以國防省名義宣布全面廢除《9·19協議》後，又開始采取後續對韓軍事措施。韓國軍隊也采取向哨所引進重武器等應對措施，同時加強軍事分界線壹帶的對朝警戒態勢等，前方地區的緊張局勢正在加劇。 韓國軍方27日表示，朝鮮軍隊從24日起，在根據《9·19共同文件》示範性撤出的非軍事區內11處哨所（破壞10處、保存1處）重新投入兵力和重武器。軍方同時公布了4張照片，顯示朝鮮軍人在被破壞的哨所舊址上設置臨時監視所，在哨所附近警戒陣地部署無後坐力槍和夜間正在警戒執勤的朝鮮軍人。 韓國軍方表示，用監視攝像機和熱成像設備拍攝的這些照片，是根據《9·19協議》於2018年11月示範性撤出的朝鮮軍隊哨所中位於中東部前線的哨所。軍方相關人士表示：“包括這裏在內，朝鮮11處哨所正在進行恢復工作。” 據悉，韓國軍方因此也將在近期內將K-3、K-6重機槍等運入朝鮮軍隊正在復原的哨所對面的韓國哨所，並設置組裝式建築形態的監視所和鐵絲網。新任聯合參謀本部議長（海軍大將）金明秀當天在會見記者時表示，“我們也將采取應對措施”，表明了不久後恢復哨所的方針。 此外，據《東亞日報》采訪結果證實，從上周開始，板門店共同警備區內的朝鮮警備人員戴著手槍執勤。根據全面廢除《9·19共同文件》的“共同警備區非軍事化”也是朝鮮廢棄的。據悉，截止到27日下午，共同警備區內韓方警備人員沒有進行對抗武裝。同時，最近西部海岸地區的朝鮮軍海岸炮開放次數也從平時的1位數增加到了2位數，增加了約5倍。據分析，繼恢復哨所之後，朝鮮還正式開始海上對南威脅。 尹錫悅總統27日回國後，聽取了國防部長申源是和聯合參謀本部議長金明切關於朝鮮軍隊動向的報告，並表示：“要嚴密監視朝鮮的動向，維持穩固的軍事應對態勢，讓國民安心。”

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