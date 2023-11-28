“沒有進入首爾國際音樂大賽決賽的實力派選手比比皆是”. November. 28, 2023 07:59. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “首爾國際音樂大賽是聚集擁有美麗嗓音和驚人技巧的聲樂家的高水平比賽。在未能進入決賽的參賽者中，具備卓越潛力的許多選手也非常引人註目。” 作為評委參加聲樂部門舉行的“與LG壹起的第18屆首爾國際音樂大賽”的美國舊金山歌劇藝術部門導演格雷戈裏•漢克爾（照片）26日在準決賽結束後做出了上述表示。他曾作為評委參加了2013年聲樂部門舉行的第15屆首爾國際音樂大賽，此次大賽是他時隔10年再次作為評委參加其中。 他說：“與10年前相比，選擇美國或英國作曲家的作品作為比賽曲目的參賽者較多，這壹點令人印象深刻，但參賽者和評委的水平和以前壹樣高。” 漢克爾曾在朱利亞德音樂學院和新英格蘭音樂學院學習，並歷任芝加哥抒情歌劇樂團合作藝術行政管理人員、洛杉磯歌劇藝術企劃經理等。他曾擔任過意大利喬瓦尼•馬丁內利比賽的評委。 當被問及想對即將站在未來世界歌劇院的年輕音樂家們提出建議時，他說：“技巧、發音、嗓音都很重要，但對於歌劇歌手來說，最重要的事情就是把感情和故事傳達給同僚音樂家或聽眾，並分享這些。不要忘記這壹點。” 他與2021年8月就任舊金山歌劇院音樂總監的韓國女性指揮家金恩善合作。當記者問起金恩善時，他的語速加快了。“能夠和金恩善壹起工作就像‘夢想成真’壹樣光榮。她給管弦樂團註入舞臺上的劇本，像經常增加色彩的水彩畫壹樣，尋找新的聲音的顏色。她具有那種在嚴肅的情況下讓人爆笑的人性魅力。” 當被問及舊金山歌劇院的企劃時，他說：“雖然在新年節目正式發表之前不能全部公開…….今後幾年，金恩善將指揮瓦格納《尼伯龍根的指環》全曲演出。此次大賽評委會主席、貝斯手延光哲飾演薩拉斯特羅的莫紮特《魔笛》是新年主要節目之壹。 他說：“韓國聲樂家的活動壹年比壹年增長得驚人。去年夏天舊金山歌劇院演出的普契尼《蝴蝶夫人》的主要角色幾乎都是韓國人。” “與LG壹起的第18屆首爾國際音樂大賽”將於28日下午2時在首爾藝術殿堂音樂廳舉行7人角逐的決賽。票價為2萬~5萬韓元。02-361-1415。

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