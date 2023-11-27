“得分機器”哈蘭德成為英超歷史最快達成50球的球員. November. 27, 2023 08:17. by 金正勛記者 hun@donga.com. “得分機器”埃爾林•哈蘭德（曼徹斯特城）在英格蘭足球超級聯賽（EPL）歷史上又留下了壹項新紀錄。 25日，哈蘭德在與利物浦隊的2023~2024賽季英超第13輪主場比賽中，在上半場第27分鐘，在禁區內用左腳巧射洞穿對方球門，率先攻入壹球。這是哈蘭德在英超聯賽中的第50粒進球。當天的比賽是哈蘭德第48次出戰英超聯賽，刷新了英超歷史最快達成50球的紀錄。之前的記錄是由安迪•科爾（退役）保持的65場比賽50粒進球，哈蘭德提前了17場比賽。哈蘭德左腳攻入34球，頭球攻入10球，右腳攻入6球。 哈蘭德在上個賽季的35場英超聯賽中攻入36球，成為最佳射手，並刷新了EPL單賽季歷史最多進球紀錄。本賽季也排在聯賽射手榜首位的哈蘭德，將與當天未能進球的第2位穆罕默德•薩拉赫（利物浦•10球）的差距拉大到了4球。薩拉赫在72場英超比賽過後攻入50粒進球，在該領域並列排在第5位。 在英超聯賽中，最快達成100粒進球記錄的是阿蘭•希勒（退役）保持的124場比賽。截止到當天，哈蘭德在48場比賽中共上場3895分鐘，每78分鐘進壹球，場均進球數高達1.04球。在英超聯賽中攻入40球以上的球員中，進球速度最快。繼哈蘭德之後，在該領域排名第2位的塞爾吉奧•阿奎羅（退役）每108分鐘就攻入壹球，共攻入184球。如果哈蘭德能保持目前的得分狀態，下賽季就能攻入第100粒英超進球。英超每個賽季每支球隊都有38場比賽。 曼城隊在當天下半場第35分鐘被特倫特•亞歷山大•阿諾德攻入扳平比分的進球，最終以1比1與對手握手言和，連續兩場比賽未能取勝。

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