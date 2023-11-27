日本“支持釜山申辦世博會”……中國“認真考慮”. November. 27, 2023 08:17. by 高道藝記者、尹多彬記者 yea@donga.com，empty@donga.com. 據悉，日本政府26日在釜山以韓中日外長會議為契機舉行的雙邊會談中，表明了支持釜山作為2030世界博覽會舉辦地的立場。這是日本首次在申辦世博會上明確表示支持特定國家。世博會舉辦地將於當地時間本月28日在巴黎舉行的國際展覽局總會上投票決定。 據悉，日本外相上川陽子當天上午與韓國外交部長朴振舉行會談時，明確表明了日本政府的支持意向。據悉，日本首相岸田文雄也在以9月在印度新德裏舉行的二十國集團（G20）峰會為契機舉行的韓日首腦會談上向尹錫悅總統轉達了“將投票給釜山”的意向。作為世博會舉辦地的候選地，釜山、沙特阿拉伯的利雅得、意大利的首都羅馬正在展開競爭。 據悉，日本政府內部當初考慮到與依賴原油進口的中東的關系，出現了應該支持沙特利雅得的意見。但日本《讀賣新聞》報道說：“考慮到尹錫悅政府就日帝強制征用受害者賠償問題表明了轉向性的‘第三方償還’解決方法等，壹直在努力改善韓日關系，日本政府改變了立場。” 韓中日三國外長當天在釜山召開了旨在確定韓中日領導人會議日程和議題的部長會議。但據悉，三方未能就舉行領導人會議的具體時間達成協議。韓中日領導人會議自2019年12月在中國成都舉行後，已經中斷4年。

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