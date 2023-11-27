史無前例的稅收漏洞對缺少食物老人的影響. November. 27, 2023 08:16. . “本來就有困難，如果連這樣的預算也裁掉，不知道該怎麽做。” 記者最近見到的首爾A區廳長訴苦說：“基礎自治團體的日子越來越艱難。”由於歷代級稅收漏洞，政府進入緊縮模式，現場意想不到的預算削減事例層出不窮。 他吐露的故事是這樣的：首爾市25個自治區有市屬設施公團派遣的汽車稅未繳納車輛領置負責人。他們是尋找沒有繳納稅金的汽車、回收車牌號的工作人員。初任要員的年薪在3000萬韓元左右，首爾市壹直承擔著人工費。但是最近，盡管因退休、合同期滿等出現空缺，首爾市也沒有補充人員。25個區的負責領置的要員人數壹度達到100人，但現在減少到了30多人。首爾市表示，“沒有那麽多事情需要補招人員”，自治區只好自行投入經費追加招聘。A區廳長表示：“汽車稅是市政府收費，但負擔卻推給了區裏。政府轉為緊縮模式後，這樣的事情比比皆是。” 政府公布了總共53萬億韓元的稅收漏洞，並表示將減少23萬億韓元左右下發地方的交付稅，地方自治團體就火燒眉毛了。減少現有事業、撤回新事業計劃等，各種迫不得已層出不窮。為維持福利等不可避免的事業而負債的地方自治團體也層出不窮。 特別是規模小、財政自立度低的基礎地方自治團體正在全身心地遭受稅收漏洞海嘯。基礎地方自治團體對上調裏長、統長的津貼怨聲巨大，就是代表性的例子。行政安全部將安全管理、發現福利死角地帶等作用增大的裏長、統長津貼上限從現行的每月30萬韓元上調到明年的每月40萬韓元。但這壹費用是由區政府等基礎地方自治團體承擔的。忠清地區的B郡守苦笑著說：“現在的情況是中央有臉面，地方自治團體承擔負擔。如果其他地區提高了津貼，我們害怕對地區選票產生巨大影響力的裏長、統長的反對，也不能不做。” 考慮到自身需要負擔壹部分，即使政府提供預算支持，也有不少地方自治團體拒絕新公開招募事業。 指定地區餐廳、向500名低收入老人提供飲食的幸福餐廳事業就是代表性例子。今年負擔100%費用的首爾市提出了從明年開始自治區負擔40%的方案，但自治區擔心費用負擔，不願意參與事業。也就是說，受預算寒流影響，為數百名挨餓老人提供壹頓熱飯的機會也要減少。首爾市壹名區長表示：“突然詢問後無法收拾的事業不在少數。最近的氛圍是連甜甜的糖果也不敢接受。” 稅收漏洞不能只被認為是宏觀經濟問題。不僅是中央政府和廣域地方自治團體的事業，連基礎地方自治團體的非常小的事業也產生了影響。最終，很有可能使社會最脆弱階層的生活變得更加艱難。財政當局應該銘記離溫暖的炕頭越遠，寒流帶來的影響就越大的事實，並考慮減少影響弱勢群體事業的方案。

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