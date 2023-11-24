“韓國是很有魅力的投資地”……外國人投資尖端產業4年內增加226%. November. 24, 2023 08:22. by 韓在熙記者 hee@donga.com. “韓國是尖端技術強國，基礎設施建設得很好。” 這就是B.Grimm Power韓國代表費拉達克·帕塔納贊（音）對韓國進行大規模投資的原因。帕塔納贊還說：“韓國企業決策非常迅速，非常珍惜合作夥伴關系。”今年迎來創立145周年的泰國最古老企業B.Grimm的新再生能源專門子公司B.Grimm Power本月初決定向韓國風力發電投資5億美元（約6500億韓元）。其中3億美元將用於開發在全北、全南海上壹帶設置發電機的海上風力事業園區，2億美元將用於新建“無齒輪渦輪”工廠。帕塔納贊表示：“如果工廠在兩年內完工，今後將產生200多人的雇傭效果。” 韓國在電氣電子、化學工業、機械裝備、醫療精密、醫藥等尖端產業領域吸引外國投資呈現出良好的勢頭。據KOTRA23日透露，今年1-9月流入韓國的外國人直接投資額中，尖端產業部門的申報額達73.3873億美元。2019年尖端產業部門投資為22.4937億美元，4年間增加了226.3%。在全體外國人投資中，尖端產業領域的比重在2019年前三季度為17%，但今年同期為31%。 得益於尖端產業領域的投資突飛猛進，截至今年第三季度（7-9月）外國人直接投資申報額達到了239.47億美元。這是以前三季度為準的歷史最高值。本月6日至8日舉行的由產業通商資源部主辦、KOTRA投資韓國主管的海外招商引資活動“投資韓國峰會”也吸引了9.4億美元的投資，取得了自2006年開始峰會以來的最大成果。 尖端產業企業湧入韓國的最大原因是認為相關基礎設施完備。韓國在半導體、汽車、鋼鐵、造船、電池、顯示器、家電等尖端產業領域有很多領先世界的企業。也就是說，如果投資這種公司聚集的韓國，可以享受協同效應。也就是說，三星電子、現代汽車將海外尖端產業的投資引向國內。 彭博媒體今年9月以對韓國投資或感興趣的美國、新加坡、澳大利亞的464家公司為對象進行了問卷調查，結果顯示，49.0%的人（多重選擇）回答：“為了充分利用韓國的技術、尖端產業。” 與尖端產業相關的優秀人才較多這壹點，也讓韓國成為了具有魅力的投資地。據經濟合作與發展組織調查，以2021年為基準，韓國每1000人中有17.3名研發人力。在25-34歲人口中，大學畢業生比率達到69.0%，“高級人才”很多，在經合組織國家中居首位。 政府的稅制優惠支援也起到了作用。產業部今年4月表示，將擴大對半導體、二次電池、顯示器等國家尖端戰略技術領域投資的外國投資企業最多發放投資金額50%補貼的現金支援制度。 但也有人指出，尖端產業的投資應該連接到實際創造就業崗位的良性循環。首爾大學經營學系教授李京默（音）建議：“應該修改每周52小時工作制等，創造外國企業能夠靈活利用國內‘高級人力’的條件。”

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