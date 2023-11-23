針對朝鮮發射衛星，韓國軍方在軍事分界線附近投入無人偵察機. November. 23, 2023 07:58. by 尹相虎記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 在朝鮮發射軍事偵察衛星16小時後的22日下午3時，韓國軍方在軍事分界線附近迅速投入了對朝偵察用無人機。 據悉，韓國軍方當天在東部和西部軍事分界線附近的多個地區投入多架軍團和師團級無人機，對朝鮮軍隊的遠程炮陣地動向進行了偵察監視。在2018年9·19南北軍事協議簽署後的5年間，這些無人機被徹底禁止靠近軍事分界線，因此壹直被稱為無用之物。 韓國軍方消息靈通人士表示：“此次解除了枷鎖，時隔5年多再次對朝鮮軍隊遠程炮陣地等進行高強度精密偵察。據我所知，獲得了大量高價值的影像信息。”軍方計劃，如果朝鮮的挑釁跡象達到高潮，將提高偵察次數和強度。韓國國防部當天表示：“將在軍事分界線壹帶恢復針對朝鮮挑釁跡象的空中監視和偵察活動。”此前的當天上午8時，由國務總理韓德洙主持的國務會議上表決通過了解除《9·19協議》中禁飛區條款效力的議案。正在對英國進行國事訪問的尹錫悅總統在當地通過電子裁決批準了效力停止案。 尹錫悅指出：“朝鮮發射所謂的軍事偵察衛星，無論成功與否，其目的在於強化對韓國的監視偵察能力和提高洲際彈道導彈性能，是將其核、導彈威脅付諸實施的措施。”韓國政府高層人士表示：“只要更換（衛星發射體的）彈頭（搭載體），就可以成為洲際彈道導彈。”該人士還說：“俄羅斯技術人員有可能訪問朝鮮，傳授了導致8月第二次衛星發射失敗的三級推進器和偵察衛星技術。” 朝鮮當天宣稱：“（運箭火箭）‘千裏馬-1型’沿著預定的飛行軌道正常飛行，發射後將（軍事偵察衛星）‘萬裏鏡-1號’準確送入軌道。”韓國政府當局認為，朝鮮雖然成功發射了與洲際導彈技術相同的運載火箭，但據掌握的情況，其發射的軍事偵察衛星“萬裏鏡-1號”至今仍無法正常運行，因此有可能未能在軌道上穩定下來。韓國政府壹名消息人士表示：“捕捉到了衛星不正常的情況，很難將其視為完全成功。”日本媒體也報道了日本政府相關人士的發言，稱衛星沒有達到進入軌道的速度。但朝鮮當天表示：“將在短時間內追加發射多顆偵察衛星。”如果這些衛星正常運轉，韓美主要軍事基地和美國戰略資產展開情況等必然會暴露在朝鮮的太空監視網中。韓國軍方相關人士表示：“如果衛星將實時收集的對韓目標情報與戰術核武器投發手段相結合，將成為繼核高度化之後的新威脅。”

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