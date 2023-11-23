朝鮮把偵察衛星送入軌道，又稱“即將發射多顆偵察衛星”. November. 23, 2023 07:58. . 朝鮮前天晚上突然發射了軍事偵察衛星。朝鮮中央通訊社22日表示，成功發射了運載火箭“千裏馬-1型”，把搭載的偵察衛星“萬裏鏡-1號”“準確送入了軌道”。如果報道內容屬實，那麽這是朝鮮在5月和8月接連失敗後，時隔三個月的第三次發射獲得成功。對此，韓國政府停止了《9·19南北軍事協議》中限制對朝偵察能力的條款效力，隨後在軍事分界線附近突然投入了偵察用無人機。 朝鮮首次發射軍事偵察衛星具有提高攻擊效率和精密性的“眼睛”這壹點具有威脅性。在太空中觀察包括韓國主要軍事基地動向在內的韓半島周邊動向的監視、偵察活動將邁出第壹步。據推測，朝鮮衛星的分辨率是3-5米級的低水平，但今後提高技術力，確保更精密的影像信息只是時間問題。9月朝俄首腦會談後，還捕捉到了俄羅斯出面進行技術支援的情況。 朝鮮接連發射運載火箭，積累了洲際導彈技術力量，這也是不容忽視的問題。遠程火箭的發射技術與遠程導彈技術基本相同，隨時都可以使用。這意味著，壹再發射衛星直接關系到核武器投發手段洲際導彈的性能的提高。雖然發射本身就違反了聯合國安理會決議，但朝鮮趁制裁失效的機會繼續實施。根據國防委員長金正恩“5年內多角度部署大量軍事偵察衛星”的指示，預告將在短時間內追加發射多顆。 擁有了“五大國防任務”之壹的偵察衛星的朝鮮，今後挑釁強度有可能進壹步提高。要想應對朝鮮日益升級的威脅，韓國軍方急需加強對朝鮮的偵察和監視。韓國軍方也計劃從計劃於30日發射的首顆獨立偵察衛星開始，到2025年為止共發射5顆偵察衛星。要想消除根據衛星周期產生的偵察死角地帶，必須盡快構建能夠24小時觀察朝鮮內部的密集、精巧的衛星監視系統。 對於朝鮮以《9·19軍事協議》的部分效力停止為借口進行局部挑釁的可能性，也需要特別的應對。韓半島處於高度緊張的時期，韓國軍方應該通過軍事分界線壹帶重啟的監視、偵察活動，周密觀察朝方的動向進行應對。從下個月開始啟動的韓美日實時導彈情報共享體系也應該沒有差遲地運用。

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