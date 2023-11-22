K辛奇今年向93個國家出口“史上最多”，日本占40%. November. 22, 2023 09:48. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 韓國出口辛奇（韓式泡菜）的國家和地區有史以來首次突破90個。預計今年辛奇的年出口額也將時隔兩年再次創下歷史最高值。 21日，據關稅廳統計，今年1~10月韓國辛奇出口的國家有日本和美國等93個國家和地區。這是有史以來規模最大的壹次，辛奇出口國首次超過90個尚屬首次。2013年只有61個國家的辛奇出口國在10年內增至1.5倍以上。 今年前10個月，辛奇的出口額為1.3059億美元（約1686億韓元），同比增加10.1%。。若直至今年末繼續保持增長勢頭，很有可能刷新2021年創下的歷史最高出口額（1.5992億美元）。2021年辛奇出口以新冠疫情為契機，隨著海外對韓國辛奇是可以增強免疫力等的健康食品的認識增大，享受了“特殊待遇”。 從具體國家和地區來看，對日本的辛奇出口額為5284萬美元，占辛奇出口總額的40.5%。美國（3331萬美元）、荷蘭（614萬美元）等緊隨其後。尤其是對美國的辛奇出口在10年內增加了約5.7倍。據分析，這是因為大家對保健食品的關註度逐漸提高，再加上韓流的大受歡迎。 另外，農林畜產食品部計劃在22日迎來“辛奇日”之際，舉行紀念越冬辛奇文化被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產10周年的特別展示等。

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