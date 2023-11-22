明年房地產持有稅將比今年小幅上漲. November. 22, 2023 09:48. by 崔東洙記者、鄭順九記者 firefly@donga.com. 預計明年的持有稅（財產稅+綜合房地產稅）將與今年相似或更高水平征收。因為，政府將明年的公示價格現實化率（牌價與市價之比）凍結為與今年相同的2020年水平，只反映行情變動，調整持有稅。 國土交通部21日表示，中央房地產價格公示委員會審議並表決了上述內容的《房地產公示價格現實化計劃再制定方案》。因此，明年公寓等共同住宅公示價格現實化率與今年相同，平均為69.0%，與現有的公示價格現實化計劃（75.6%）相比，將下降6.6個百分點。單獨住宅和土地也將分別維持在53.6%和65.5%。 包括廢除公示價格現實化發展藍圖的方案在內，將重新討論原點。國土部計劃在明年1月實施研究發展藍圖必要性和妥當性的研究勞務，明年7月以後根據研究結果，制定對現實化計劃的改編方案。韓國開發研究院（KDI）經濟信息中心所長宋仁浩（音）表示：“雖然由於現實化率凍結，稅負不會急劇增加，但為了預測租稅的可能性，有必要盡快制定指導方針。”

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