21歲獲得賽季冠軍的“超級賽車人生”. November. 20, 2023 08:28. by 金培中 wanted@donga.com. 21歲的賽車手李燦俊（Ecsta賽車隊•人名音譯下同）在5日落幕的2023超級賽車錦標賽上，成為Super6000部門歷史上最年輕的賽季冠軍。而此前的最年輕（賽季冠軍）記錄是2018年金鐘謙（阿特拉斯BX Motorsports）奪冠時創下的27歲。 國內最大的賽車運動聯賽“超級賽車錦標賽”大致分為最高級別的Super6000和下級級別的GT（Grand Touring）Class。壹般情況下，在GT級比賽中淬火後，在Super6000上也要積累5年的經驗，才能成為頂級車手。這就是為什麽有人評價說，李燦俊今年創下的最年輕冠軍記錄短期內很難被打破的原因。 8日，在京畿龍仁市車隊訓練營見到的李燦俊表示，“從小就夢想著賽季冠軍，但能以最小的年齡實現目標，感到非常激動。雖然之前在很多大賽中都獲得過冠軍，但賽季冠軍要在壹年的時間裏不斷努力才能實現，所以得到的是N倍喜悅。” 李燦俊第壹次與賽車結緣是在6歲的2008年。跟著車迷父親去坐賽車，迷上了駕駛。2009年他首次參加韓國卡丁車錦標賽青少年組，獲得了第壹名。這項比賽從7歲開始可以參加。到2018年為止，李燦俊在該大賽上除了2013年以外，全部登上了冠軍寶座。2019年，他還曾前往日本青少年超級方程式賽（S-FJ）的舞臺留學。 李燦俊在高中3年級時的2020年首次參加Super6000級比賽。當時他只有18歲零165天，是最年輕的出道者。跳過GT級，直接登上了Super6000的舞臺。當時，李燦俊連在普通道路上可以駕駛車輛的駕駛證都沒有。李燦俊為了參加高考，跳過第7、8輪比賽，在全體25名車手中排名第19位，結束了該賽季。大學新生時的2021年排名第5位，去年排名第4位，今年李燦俊終成為國內最佳賽車手。 李燦俊表示：“錯失第壹輪冠軍，在第二天舉行的第二輪比賽中直接奪冠後，產生了‘今年壹定能有所作為’的感覺。第壹學期時繼續上學，第二學期休學。 甚至制定了本賽季結束後入伍的計劃，背水壹戰，最終如願以償。”李燦俊於13日進入陸軍訓練所。他將發揮特長，以駕駛兵的身份過軍旅生活。李燦俊表示，“在短期內，我傾註了所有精力，甚至不想看賽道。所以決定入伍並不遺憾。” 李燦俊與同歲的隊友李昌旭爭奪“最年輕賽季冠軍”的頭銜，壹直競爭到賽季末。在全部8輪比賽中，李燦俊獲得了第2、3、6輪冠軍,李昌旭獲得了第1、4、7輪冠軍。李燦俊（132分）在8個回合的合計排名中領先，將李昌旭（123分）擠到了第2位。在30、40多歲人群雲集的賽道上，兩位21歲的車手引領賽季的情景也是史無前例的。李燦俊笑著說：“我對昌旭說‘我不在隊裏（前往軍隊）的時候，壹定要多奪冠’。”

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