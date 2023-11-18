“非常難的高考”， 首爾地區醫科大學錄取分數線最多將下降5分. November. 18, 2023 09:03. by 崔예나 yena@donga.com. “如果說以前是幾個炸彈（超高難度試題）爆炸的感覺，那麽這次是持續亂射子彈（高難度試題）的問題構成。” 這是高考企業對沒有殺手鐧難題（超高難度試題）的2024學年度大學入學考試（高考）的分析。考生們也評價道：“本來聽說沒有殺手鐧難題，所以很安心，但這次高考非常難。”據分析，今年主要大學的定期招生錄取分數線與去年相比將壹致下降。 17日，據鐘路學院透露，根據高考評分結果，首爾大學醫預系將從去年的294分（國語、數學、探究2門科目300分滿分）下降2分，為292分，高麗大學醫預系將從292分下降4分，為288分，延世大學醫預系將從293分下降3分，為290分，首爾地區醫科大學的錄取分數線與去年相比最多將下降5分。據預測，這些大學的自然系排名靠前的學科最多將下降8分，經營大學最多將下降4分左右。 因為此次高考的出題不僅是國語，數學和英語領域都比去年高考更難。特別是國語非常難。高考企業分析結果顯示，國語領域的標準分數最高分為146~148分，預計比去年高考最多高出14分。這是繼2005學年度以後國語領域標準分數最高、被稱為“熔巖高考”的2019學年度（150分）、現在的文理科綜合型高考首次進行的2022學年度（149分）之後，第三難。Megastudy教育高考戰略研究所所長南允坤（音）解釋說：“以前是用幾道超高難題來辨別最上位圈，但今年出現了壹連串中間難度試題。”

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