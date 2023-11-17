美中恢復軍事渠道的“破冰”之舉……韓國應擴大“外交範圍”. November. 17, 2023 08:16. . 美國總統拜登和中國國家主席習近平昨天在舊金山會面，就全面重啟兩國軍事溝通渠道達成了協議。自去年8月美國眾議院議長訪問臺灣後中斷的軍事渠道，時隔15個月恢復。同時，中國為了阻止美國嚴重的社會問題“僵屍毒品”止痛藥芬太尼流入西方，決定進行合作。雖然拜登總統評價稱“這是壹次建設性、富有成效的對話”，但兩國首腦在臺灣問題和出口管制等主要懸案上表現出了明顯的分歧。 雖然很多人在評價此次會談結果時認為，作為時隔壹年的兩大國（G2）首腦會談的成果有點寒酸，但為此前在經濟、技術、軍事等全方位對立的美中穩定關系打開了對話之門，意義非同小可。特別是在歐洲和中東發生的兩場戰爭導致國際秩序動蕩的情況下，全世界都在擔心美中之間的過度競爭會導致誤判和偶發沖突。在這種危機感下，兩國決定先將矛盾最小化，創造合作空間。距離美國大選還有1年的拜登總統和面臨中國經濟蕭條的習主席都需要更加穩定的管理。 但是很難期待美中合作的時代。國際政治的現實是，體制和理念不同的第壹大、第二大國家之間的競爭不可避免。此前出現的眾多核心爭論焦點仍然處於未解決狀態，也是因為這個原因。習主席還表示，“地球足夠大，兩個國家都能成功”，甚至主張主導兩大國共同主導世界秩序的“中國位置”。韓半島問題也仍然是平行線。據中國官方媒體報道，習近平就朝核問題重申美國責任論，稱“所有當事人都應該傾聽朝鮮的合理關切”。 美中兩國現在壹致決定，在激烈爭吵的同時，避免流血。兩國之間的矛盾和不安因素仍然堆積如山，今後什麽樣的突發變數會動搖美中關系也不得而知。不過，如果美中管理競爭，制定壹個個合作規則，韓國政府的外交立場也會進壹步擴大。朝核威脅越來越大，朝俄之間的危險交易，阻止中國強制遣返“脫北者”，也有可能打開機會之窗。如果說韓國政府壹直以來致力於團結對抗朝核威脅的同盟，那麽現在應該在與中國的關系中展現出柔性、靈活的外交能力。

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