146個“‘殺手規制’改革”法案，只有6個在國會獲得通過. November. 15, 2023 07:56. by 李賽泉記者、崔東秀記者、鄭順九記者 iamsam@donga.com、soon9@donga.com. 據悉，旨在穩定民生和提振經濟的146個規制改革革新法案中，只有6個法案在國會獲得通過。據調查，由於朝野政黨的角力和國會癱瘓等原因，10個放寬限制的法案中有9個從提議起平均超過333天，目前仍在國會漂流。有人指出，尹錫悅總統推進“打破殺手限制”已經過了4個月，但主要革新法案仍被國會束之高閣，企業和國民正在承受損失。 《東亞日報》14日對所獲國務總理室下屬的國務協調室“規制革新立法課題”全部進行分析的結果顯示，在146個課題法案中，國會全體會議通過的法案有6個，僅占4.1%。獲得通過的法案被國會擱置的時間平均為499天（約1年4個月）。滯留時間最長的是旨在簡化實損保險理賠的保險業法修訂案，從最初提議起過了1162天才得以通過。國務協調室為了讓主要規制改革法案在國會迅速通過，正在進行單獨管理，但連單獨管理的法案也未能及時通過國會的門檻。 尹錫悅政府的“規制改革1號課題”流通產業發展法修訂案也未能縮小朝野之間的意見分歧，停留在常任委員會階段超過已1200天。在未能通過國會的140個法案中，只有15個被提交到了法制司法委員會。約80%的125個法案仍然沒有通過常任委員會，因此年內能否通過還是未知數。 特別是，確立新產業框架、打破限制壁壘、誘導企業革新的法案，大部分仍然原地踏步。包含矯正基因堿基序列生產種子或治療劑等的“基因剪刀”技術相關內容的《轉基因生物國家間移動等相關法律部分修訂法案》、元宇宙基本法、人工智能基本法等法案，朝野間的矛盾並不大，但討論卻停滯不前。 去年8月發表的以廢除出售住宅的實際居住義務為主要內容的《住宅法》部分修改案等主要民生法案也停留在常任委員會階段。延世大學經濟學部教授成泰允（音）表示：“在物價上漲和經濟蕭條相重疊的情況下，要想確保增長動力，必須進行規制改革。朝野政黨應該更加積極地進行協商。”

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