亞當•朗恩連續69洞上球道 ，創造PGA新紀錄. November. 11, 2023 08:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上僅取得1勝的亞當•朗恩（36歲•美國）創下了巡回賽最多連續上球道新紀錄。10日，在百慕大南安普敦港皇家高爾夫球場（71桿）舉行的百慕大錦標賽第1輪比賽上，朗恩在到14號洞（4桿）為止的共11個4桿洞、5桿洞中，開球全部上了球道。 此前，在上個月施萊納斯奇爾德倫斯公開賽最後壹輪第4輪16號洞（5桿）開始連續記錄，到6日結束的全球科技錦標賽（WWT錦標賽），朗恩在4桿洞、5桿洞的開球始終都沒有錯過球道，創下了連續69洞上球道的新紀錄。這超過了1992年布萊恩•克萊（64歲）創下的59洞連續記錄。此前，朗恩在WWT錦標賽上創下壹場比賽100%上球道記錄，也是繼1992年紀念杯錦標賽的克拉之後，時隔31年再次有選手能做到。 當天，朗恩繼1號洞（4桿）之後，在2號洞（5桿）平穩上球道，越過克拉的記錄，此後他又成功9次上了球道。但是在15號洞（4桿），他的開球掉進障礙區，記錄由此中斷。賽後，朗恩談到了自己感到的壓力，他說：“如果過去24小時不是每個人都過來對我說點什麽，我不太會惦記這件事（創造新記錄）的。”而在記錄終結後，他反而說：“很慶幸連續記錄結束了。” 當然，較高的上球道率並不能保障成績。2019年1月在迪拜沙漠精英賽上唯壹獲得冠軍的朗恩，目前世界排名第295位。當天，因日落，9人未能完成比賽，朗恩以低於標準桿5桿的成績在第壹輪過後排在並列第26位。此前在WWT錦標賽上，他以並列第23位結束了比賽。

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