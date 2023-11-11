聊天GPT癱瘓90分鐘……“原因是遭到了DDoS攻擊”. November. 11, 2023 08:47. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 開放人工智能公司（Open AI）指出，最近聊天GPT發生大規模連接障礙的原因是外部網絡攻擊。 據美國CNBC等外媒當地時間9日報道，開放人工智能公司表示，捕捉到了從外部同時連接平臺，引發超負荷的分散服務拒絕（DDoS）攻擊的跡象。 開放人工智能公司發布公告稱：“根據看似DDos攻擊的非正常流量模式，出現了間歇性的服務障礙，正在對此進行應對。”開放人工智能公司解釋說，不過，用戶信息沒有受損。聊天GPT每周活躍用戶約為1億人，在《財富》雜誌評選的500強企業中，92%以上正在使用聊天GPT。 聊天GPT連接障礙在美國東部時間8日上午9點前後持續了約90分鐘。登錄網站後，就會出現“聊天GPT處於超負荷狀態”的信息。這是開放人工智能公司在美國舊金山召開開發人員會議，發表改善模型“GPT-4 Turbo”兩天後發生的事情。此次障礙不僅影響了聊天GPT的使用者，還影響了利用開放人工智能公司的應用程序接口（API）構建自身工具的200萬名開發者。 開放人工智能公司在故障發生90多分鐘後表示：“已經掌握並修復了問題。服務正在正常進行。”但據悉，此後部分用戶仍然收到了錯誤提示。 此外，據CNBC報道，擁有開放人工智能公司49%股份的微軟公司禁止本公司職員在內部機器上連接聊天GPT。微軟在內部通信網上表示：“微軟確實投資了開放人工智能公司，但該網站屬於第三方外部服務。”

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